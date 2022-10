Bietigheim-Coach Markus Gaugisch: "Wir verlieren einfach ungern"

Bei den erfolgsverwöhnten Bietigheimer Handballerinnen läuft es auch in der neuen Saison bislang rund: Das Team von Markus Gaugisch ist seit 63 Spielen ungeschlagen und will diese Serie auch in Odense ausbauen.

Nach vier Siegen und einem Unentschieden in der Handball-Königsklasse blickt Markus Gaugisch, Trainer der SG BBM Bietigheim, zuversichtlich auf das nächste Spiel in der EHF Champions League. Am Sonntag (16 Uhr) wartet der dänische Meister Odense Handbold auf sein Team. "Auf dem Papier sind wir der Favorit, aber wir müssen alles reinhauen", sagt der 48-Jährige. Der Gegner: "eine typisch dänische Mannschaft" Odense hat mit drei Niederlagen aus fünf Spielen bislang eine durchwachsene Champions-Legaue-Saison hingelegt. Trotzdem nimmt Gaugisch den Gegner ernst: "Wir werden auf eine typische dänische Mannschaft treffen, die in der Defensive kompakt agiert. Sie werden uns wenig Räume lassen und deshalb müssen wir uns diese taktisch flexibel erarbeiten", so Gaugisch. Man kann es Handballschach nennen. Wenn man den Gegner Schach spielen lässt, verliert man. Wir müssen taktisch so vorbereitet sein, dass wir die Spielideen von Odense zerstören. Bietigheim Handball | SG BBM Bietigheim Handballerin Karolina Kudłacz-Gloc: Ein Vorbild für alle Karolina Kudłacz-Gloc spielt bei der SG BBM Bietigheim auf höchstem Niveau Handball - und hat mit 37 Jahren noch lange nicht genug. Sie ist Schlüsselspielerin und Vorbild. mehr... 22:05 Uhr SWR Sport SWR Fernsehen Bietigheimerinnen seit 63 Spielen ungeschlagen Die Bietigheimer Handballerinnen sind seit unglaublichen 63 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Und das soll möglichst auch so bleiben: "Wir ärgern uns über jede Niederlage. Aber klar ist, irgendwann wird diese Siegesserie reißen und dann ist es egal, ob das nach dem 64. oder 65. Spiel sein wird." Für den gebürtigen Göppinger Gaugisch wird es die letzte Saison als Coach der Bietigheimerinnen sein, denn ab 2023 wird er sich voll und ganz auf seinen Job als Trainer der Frauen-Nationalmannschaft fokussieren. Jetzt wartet aber erstmal das letzte Spiel vor der EM-Pause und das soll bestenfalls das 64. Spiel in Folge werden, dass die Bietigheimerinnen nicht verlieren - denn das tun sie ja bekanntlich so ungern.

