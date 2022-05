DHB-Pokal: Bietigheimer Handballerinnen sind beim Final Four große Favoritinnen

per Mail teilen

Die Halbfinalisten im DHB-Pokal spielen am Wochenende in Stuttgart ihren Pokalsieger aus. Buxtehuder SV, VfL Oldenburg und der Thüringer HC werden versuchen, den Favoritinnen der SG BBM Bietigheim Paroli zu bieten.

Alle Halbfinalisten haben den Pokal in den vergangenen Jahren schon mal gewonnen. 2017 der Buxtehuder SV, 2018 der VfL Oldenburg, 2019 der Thüringer HC und zuletzt die SG BBM Bietigheim im vergangenen Jahr. Der Titelverteidiger aus Baden-Württemberg ist in diesem Jahr der klare Favorit auf die Trophäe, weil der Club eine außergewöhnliche Saison gespielt hat.

Chance auf den nächsten Titel für Bietigheim

Die SG BBM Bietigheim hat bereits die Deutsche Meisterschaft gewonnen, einen historischen Erfolg im Europacup gefeiert und mit dem Sieg den ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Zudem haben die Bietigheimer Handballerinnen mit ihrem 51. Sieg in Folge einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Angesichts dieser Dominanz im deutschen und europäischen Handball, scheint die SG BBM Bietigheim unschlagbar.

Thüringer HC rechnet mit Niederlage gegen Bietigheim

Im ersten Halbfinale trifft am Samstag, um 15 Uhr der VfL Oldenburg auf Buxtehude. Im zweiten Halbfinale um 17 Uhr spielt der Thüringer HC gegen die SG BBM Bietigheim. Der Thüringer Trainer Herbert Müller erwartet gegen die Bietigheimerinnen eine Niederlage. Gegenüber der "Thüringer Allgemeinen" sagte er: "Es wäre realitätsfern, wenn wir denken würden, die Bietigheimer stürzen zu können. Sie sind zu stark."

Bietigheim voller Selbstbewusstsein

Für Bietigheims Rückraumspielerin Xenia Smits muss schon alles schiefgehen, dass sich ihre Mannschaft den Titel nicht holt. Aber ein schlechter Tag oder eine Verletzung könnte Schwierigkeiten bereiten. Auch zu viel Fokus sei manchmal nicht gut: "Ich glaube, wir müssen, um ihn zu holen, vor allem wieder locker aufspielen und einfach den Fokus legen auf das, was wir die ganze Saison gut gemacht haben und was wir gut können", sagt sie im Interview mit SWR Sport.

Warum es trotzdem nicht langweilig wird

Die enorm erfolgreiche Saison ihrer Mannschaft hat die Bietigheimer Titelambitionen nicht geschmälert, im Gegenteil, sagt die 28-Jährige: "Wir sind Leistungssportler, wir wollen gewinnen, wir wollen nicht verlieren. Und wir arbeiten jeden Tag hart." Sie würden mindestens sieben Mal in der Woche schwitzen und wollen sich dafür mit dem nächsten Titel belohnen. Sie könnten die Saison mit dem Triple perfekt machen. Inklusive des Supercupsieges zu Beginn der Saison gegen Borussia Dortmund wäre es streng genommen sogar ein Quadruple.

Durch die Dominanz der Handballerinnen könnte der Eindruck entstehen, der Pokalsieg sei bereits vor dem Final Four-Turnier entschieden. Das weißt Xenia Smits aber entschieden zurück. Der Pokal habe schließlich eigene Gesetze: "Trotzdem bleibt es ein Pokalspiel, da geht es um 60 Minuten, die ersten 60 Minuten im Halbfinale. Wenn wir da nicht stark genug sind, dann war es das auch schon für uns." Gerade der Halbfinal-Gegner Thüringer HC habe am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen Sieg gegen den Tabellenzweiten Dortmund überrascht. "Das sind 60 Minuten, die man kämpfen muss."

Auch wenn auf dem Papier also eigentlich alles klar ist, die Finalrunde in Stuttgart am kommenden Wochenende verspricht spannenden Handball auf höchsten Niveau. Der Reiz, den Titelverteidiger und Dauer-Sieger Bietigheim auf dem Weg zum nächsten Erfolg zu stoppen, scheint groß.