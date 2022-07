Große Erfolge - kleine Feier: Bietigheim versteckt seine Handballerinnen

per Mail teilen

Die Bietigheimer Handballerinnen sind die erfolgreichste Handball-Mannschaft der Geschichte. Aber Bietigheim versteckt seine Heldinnen. Die Ehrung im Rathaus fällt bescheiden aus.

Ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und eine kurze Ansprache von Oberbürgermeister Jürgen Kessing - viel Party war am Montagabend für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim nicht drin. Keine Jubelfeier mit den Fans, kein Bad in der Menge mit den Siegestrophäen - dabei gibt es so viel zu feiern.

Vier Titel aber keine Sause

Die Bietigheimer Handballerinnen haben in der abgelaufenen Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie wurden Deutsche Meisterinnen und Pokalsiegerinnen, haben den Super Cup und die European League gewonnen. Sie haben saisonübergreifend 53 Spiele in Folge gewonnen. Ein Rekord - vielleicht für die Ewigkeit.

Darauf muss man stolz sein. Aber in Bietigheim zeigt man diesen Stolz auf eine seltsame Art und Weise. Man versteckt seine Handballerinnen regelrecht. Der Bürgermeister Jürgen Kessing nahm sich nur wenig Zeit für den Empfang, weil eine wichtige Sitzung ansteht. Schon bei der Terminfindung für die Ehrung gab es zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Rathaus Schwierigkeiten.

Streiten sich zwei Männer auf Kosten der Handballerinnen?

Der Grund für die "magere" Ehrung: Es soll große Unstimmigkeiten zwischen Bietigheims OB Jürgen Kessing und Eberhard Bezner, dem Mäzen der Handballerinnen, geben. Offiziell bestätigt wird das nicht. Den Handballerinnen können die Gründe auch egal sein, sie hätten sich über eine Ehrung mit einer standesgemäßen großen Party sehr gefreut, schließlich haben sie Außergewöhnliches geleistet. So erfolgreich war noch keine Frauen-Handballmannschaft in Deutschland.

Versteckspiel statt stolzes Präsentieren

Andere Städte hätten ihre Heldinnen gefeiert und sich in den Erfolgen gesonnt. Bietigheim tut das nicht, obwohl es einen sportbegeisterten Oberbürgermeister hat. Jürgen Kessing wird seine Gründe haben, aber verstehen muss man das nicht. Für die Sportlerinnen tut es einem Leid.