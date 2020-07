Die Vorbereitung der Eulen Ludwigshafen läuft. Seit Donnerstag sind die Bundesliga-Handballer zurück im Mannschaftstraining. Mit dabei ist ein alter Bekannter, auf dem große Hoffnungen liegen.

Christian Klimek kennt die Eulen. Er kommt aus Ludwigshafen, ist in der pfälzischen Stadt geboren. Von 2008 bis 2014 spielte er bereits bei den Eulen, nach den Stationen TuS N-Lübbecke und TBV Lemgo ist Klimek sechs Jahre später zurück in der Heimat. Nicht alleine - mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn ist er nach Ludwigshafen gekommen. "Es ist super, als wäre man nicht weggewesen. Es waren immerhin sechs Jahre. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass es hier mit Friesenheim geklappt hat", so der Neuzugang. Gerade über die wiedergewonnene Nähe zu Freunden und Familie freut sich Klimek sehr.

Drei Neuzugänge, zwei bekannte Gesichter

Große Hoffnungen liegen auf dem 30 Jahre alten Kreisläufer. Zwei Führungsspieler haben die Eulen verlassen. Kai Dippe hat seine Karriere beendet, Frederic Stüber läuft ab der neuen Saison für den TV Emsdetten auf. Klimek kann mit seiner Erfahrung zu einem der Köpfe des Teams werden, ist aber nicht die einzige Neuverpflichtung der Ludwigshafener. Rückraumspieler Hendrik Wagner, der letzte Saison bereits mit einem Zweitspielrecht ausgestattet war, gehört jetzt fest zum Kader. Auch eine Verstärkung im Rückraum ist Yessine Meddeb, der bereits in der Rückrunde Teil der Eulen-Mannschaft war. Ein Zweitspielrecht für die Eulen haben jetzt zwei weitere Nachwuchstalente. Kreisläufer Benedikt Damm und Linksaußen Max Kessler laufen für die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen in der dritten Liga auf, sollen aber auch Bundesligaluft schnuppern.

Klimek kann sofort helfen, die Jungspieler sollen aufgebaut werden

Eulen-Trainer Benjamin Matschke will die jungen, neuen Spieler entwickeln, setzt auch in sie große Hoffnungen. Sie sollen Leistungsträger werden. "Mit Christian Klimek haben wir einen alten Haudegen, der natürlich Ludwigshafen kennt und die letzten Jahre auf Topniveau gespielt hat, der uns unheimlich gut tut, uns sofort weiterhilft. Der Rest, dem müssen wir auch Fehler zugestehen", so Matschke.

Trainingstart in Ludwigshafen, dann nach Österreich

Nach wochenlangem Kleingruppentraining hatten die Eulen-Spieler erst einmal drei Wochen frei. Bis auf Torwart-Routinier Gorazd Skof, der etwas später zum Team stößt, sind jetzt alle wieder in Ludwigshafen. Am Mittwoch gab es den am Vorbereitungsbeginn üblichen Laktat-Test, am Donnerstag das erste Hallentraining. Den Ball durften die Spieler in der ersten Trainingseinheit noch nicht in die Hand nehmen. Laufen und Koordination war angesagt. Trainer Benjamin Matschke will erst einmal die Fitness wieder aufbauen. Dafür steht Anfang August auch noch ein Trainingslager in Österreich an. Danach soll so bald wie möglich auch wieder Handball gespielt werden.

Start in eine ungewisse Spielzeit

Es wird eine ganz besondere Saison. Viel ist unklar nach der Corona-Zwangspause, gerade im Handball ist eine Frage besonders wichtig: Kann mit Zuschauern gespielt werden - und wenn ja, mit wie vielen? Für die Eulen wären sogenannte Geisterspiele finanziell aber auch emotional nicht leicht. Das weiß auch Christian Klimek nur zu gut: "Als ich noch bei Lemgo gespielt habe, hab ich ja selbst gemerkt, wie krass das hier ist und wie viel Respekt man dann auch als gegnerische Mannschaft hat, wenn da die Halle tobt. Da ist das sehr wichtig." Auch Geschäftsführerin Lisa Heßler wünscht sich Spiele mit den Anhängern: "Wir reden ja nicht umsonst immer von der Eberthölle. Wenn wir sehen, welche Spiele wir auch gerade am Ende noch gedreht haben, dann ist für diese junge Mannschaft der Rückhalt der Fans unfassbar wichtig."

Das Saisonziel ist klar

Dauerkarten haben die Eulen Ludwigshafen auf das Drängen der Fans hin auf jeden Fall schon verkauft. Sie wollen ihren Teil dazu beitragen, den Verein zu unterstützen. Denn alle haben ein gemeinsames Saisonziel - den Klassenerhalt: "Wir kämpfen wieder um die Chance am letzten Spieltag – und wenn wir die haben, haben wir einiges erreicht", sagt Trainer Benjamin Matschke.