Nach Sieg der Eulen über Essen: "Müssen jetzt noch ein Spiel gewinnen"

Die Eulen Ludwigshafen haben das sogenannte Schicksalsspiel gegen TUSEM Essen 29:24 gewonnen. Sicher ist der Klassenerhalt aber noch nicht.

Eulen-Kapitän Max Haider sprach im Gespräch mit SWR Sport von einem "Riesenstein, der vom Herzen fällt". Der 29-jährige Kreisläufer verdeutlichte damit nochmal die Bedeutung des 29:24-Heimsiegs der Ludwigshafener über TUSEM Essen. "Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir wussten, was auf dem Spiel steht", sagte Haider.

Auf dem Spiel steht für die Eulen Ludwigshafen weiterhin nicht weniger als der Verbleib in der 2. Handball-Bundesliga. Die Partie gegen Essen am 32. und damit drittletzten Spieltag der Saison wurde im Vorfeld als "Schicksalsspiel" für die Eulen bezeichnet. Der Druck, der auf der Pfälzern lastete, war groß. Sie hielten ihm am Dienstagabend jedoch stand. "Ich hatte die ganze Woche ein sehr gutes Gefühl. Die Jungs waren wahnsinnig konzentriert und haben das heute super gemacht", sagte Kapitän Haider.

Eulen spielen nicht nervös, sondern leidenschaftlich

Der beste Ludwigshafener gegen Essen war Rückraumspieler Sebastian Trost. Der gebürtige Speyerer erklärte, dass die Mannschaft den Druck "in Leidenschaft ummünzte" und so von Anfang an da gewesen sei. Nervosität innerhalb des Teams habe der 27-Jährige nicht gespürt. Mit zwölf Treffern war Trost der Mann des Spiels. "Ich habe versucht, Verantwortung zu übernehmen und den Jungs auch einfache Tore zu geben. Ich glaube, dass das ganz gut geklappt hat" sagte Trost bescheiden gegenüber SWR Sport.

Für die Eulen Ludwigshafen waren diesen einfachen Tore von Zwei-Meter-Mann Trost möglicherweise entscheidend im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den Sieg über Essen haben die Pfälzer nun 28 Punkte und sind von Abstiegsplatz 17 auf Rang 13 vorgerückt. Dennoch haben die Eulen nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone - obwohl zwischen dieser und den Eulen jetzt drei Teams liegen.

In Dormagen können die Eulen den Klassenerhalt sichern

Eines davon ist der TSV Bayer Dormagen, der nächste Gegner der Eulen. Am Sonntag (17 Uhr) sind die Ludwigshafener zu Gast im Rheinland, können mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. "Also ich bin positiv gestimmt. Wenn wir die Leidenschaft von heute mitnehmen, holen wir dort zwei Punkte", sagte Rückraumspieler Trost selbstbewusst. Auch sein Trainer Johannes Wohlrab glaubt, dass sein Team in Dormagen gewinnt. Warum? "Weil die Mannschaft Herz zeigt", sagte Wohlrab.

Nach dem Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten in Dormagen, empfangen die Eulen am letzten Spieltag noch den TV 05/07 Hüttenberg (07.06.: 18 Uhr). Die Mittelhessen spielen eine starke Saison, sind als Tabellenzweiter noch mitten im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. In dieser Partie sind die Ludwigshafener zwar Außenseiter, doch auch die Hüttenberger sollten gewarnt sein, denn Krimis am letzten Spieltag, das können die Eulen, wie sie in den vergangenen Jahren bereits mehrfach bewiesen haben.