Verletzungssorgen plagen die Eulen Ludwigshafen. Jetzt hilft ihnen ihr Teammanager Philipp Grimm, steht nach drei Jahren Abwesenheit wieder auf dem Feld. Sein größter Fan: Sohn Willi.

Philipp Grimm hatte seine aktive Karriere als Handballer beendet. Als Kapitän der Eulen führte er seine Mannschaft 2017 zum dritten Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte - und feierte ein Karrierende wie im Bilderbuch. Nach zehn Jahren als Spieler der Ludwigshafener wollte er aber nie ganz loslassen, unterstütze die Mannschaft weiter als Teammanager. Ob bei der Planung der Auswärtsfahrten, als Unterstützung für Trainer Benjamin Matschke auf der Bank oder bei Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen - Philipp Grimm hilft, wo er kann. Und jetzt auch wieder auf dem Feld.

Das Familiäre, das Herzliche, die Fans. Ich habe richtig viele Freunde in der Zeit, in der ich hier gespielt habe, gewonnen. Ich könnte es mir nicht ohne vorstellen, sagen wir es mal so. Es ist einfach zu viel zusammengewachsen, der Verein liegt mir zu arg am Herzen, um da in der Situation nicht "Ja" zu sagen. Ich habe gleich gesagt "Ich probiere es" und es hat geklappt. Philipp Grimm, Eulen Ludwigshafen

Eine Whatsapp-Nachricht gab den Anstoß

Als aktiver Spieler war Philipp Grimm einer der besten Linksaußen Deutschlands. Über 2.000 Tore warf er für die Eulen, war das Gesicht des Teams. Und jetzt ist er wieder gefragt. Jannik Hofmann arbeitet nach seiner schwerwiegenden Verletzung noch an seinem Comeback und nachdem auch der zweite Linksaußenspieler Jonathan Scholz verletzt ausfiel, musste Trainer Benjamin Matschke handeln. "Ben hat mich tatsächlich in einer Whatsapp-Gruppe einfach mal so aus Spaß gefragt, ob ich fit bin, als dann auch noch Jonny Scholz bei den Verletzten dazu kam. Und ich hab geschrieben "Ja Coach, ich mach mich fit für dich" und so kam eigentlich eins zum anderen", so Grimm, der bisher bei allen drei Ligaspielen der Eulen zum Einsatz kam.

Vollzeitjob, Teammanager, Spieler und vor allem Papa

Dabei fehlt Philipp Grimm dafür eigentlich die Zeit. Deswegen hatte er 2017 Schluss gemacht mit dem Handball: "Der Grund warum ich damals aufgehört habe war, dass es klar zu viel wurde und ich parallel nicht an Nachwuchs denken konnte, weil Handball und Job so viel Zeit gebraucht hat." Jetzt hat er Nachwuchs. Sohn Willi ist inzwischen zwei Jahre alt und schon ein Handballfan - zumindest wenn Papa Philipp spielt. Das passende Trikot mit der Nummer 4 hat er auch schon und erzählt stolz, dass Papa gegen die "Löööwen" ein Tor für ihn geworfen hat. Philipp Grimm hat aber inzwischen nicht nur eine kleine Familie, sondern auch mehr Verantwortung im Job. Als Ingenieur im Bereich Forschung und Entwicklung hat er sowieso schon einen Vollzeitjob, mit dem er seit drei Jahren seine Aufgabe als Teammanager kombinieren muss. Dass er jetzt wieder bei den Eulen trainiert und spielt, so Grimm, hat er der Unterstützung seiner Frau und dem Verständnis seines Chefs zu verdanken.

Keine Dauerlösung

Dauerhaft kann die Situation so aber aber nicht sein. Sobald sich die Personalsituation in der Mannschaft entspannt, wird Philipp Grimm sich wieder vom Feld zurückziehen. Aber erstmal hilft er mit und darüber sind alle froh: "Ehrlich gesagt zeigt das einfach, was für ein großes Eulenherz Philipp hat und dass man sich auf ihn egal ob abseits – oder eben jetzt auch wieder auf der Platte einfach verlassen kann, weil er einfach wahnsinnig viel Herzblut hat und sich selbst da einfach hinten anstellt", so Geschäftsführerin Lisa Heßler. Und auch der Trainer Benjamin Matschke ist vor allem über die Erfahrung froh, die Grimm in die Mannschaft bringt: "Ich weiß einfach, dass egal wann ich ihn bringen kann, er sich keinen Kopf macht und die Situation genießt. Und das entscheidet ihn vielleicht zu Beginn einer Bundesligasaison von einem jungen Spieler, für den das alles neu ist."

Seit 13 Jahren ist Philipp Grimm jetzt bei den Ludwigshafenern. Es gab andere Optionen und Angebote, doch weg wollte er nie. Es ist eine Herzensangelegenheit für den 35-Jährigen. Gerade brauchen ihn seine Eulen dringend - und solange das so ist, ist Philipp Grimm da.