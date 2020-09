Die Eulen Ludwigshafen waren zu Gast beim Deutschen Meister. In Flensburg wollten die Pfälzer ein neues Gesicht zeigen und die letzten, sportlich wenig erfolgreichen Wochen vergessen machen. Und das gelang den Ludwigshafenern - trotz der Niederlage.

Donnerstagmorgen, 09 Uhr, Mannheim Hauptbahnhof. Die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen treffen sich zur Abfahrt zum Auswärtsspiel. Um 19 Uhr ist Anpfiff in Flensburg. Kein Flugzeug, keine First-Class. Die Eulen fahren einfach ganz normal Zug - und zwar durch die halbe Republik. Eine echte "Ochsentour".

Müde Augen gibt’s zwar noch, aber alle sind bereit für die viereinhalb Stunden auf Schienen. In Hamburg sammelt der Mannschaftsbus die pfälzischen Handballer dann ein und bringt sie zum Ziel nach Flensburg.

Jannek Klein als Kaffeewart

Die Jüngsten, Jannek Klein und Leon Hoblaj, kümmern sich darum, dass das Mittagessen für die Mannschaft, in großen Thermokisten verstaut, auch den Weg nach Hamburg findet. Im Zug ist Neuzugang Klein als Kaffeewart außerdem für die koffeinhaltige Verpflegung der Mannschaft zuständig. Im Speisewagen wird er fündig. Jeder hat so seine Aufgaben.

Jannik Hofmann zum Beispiel nimmt die Fans der Eulen per Instagram mit auf die Reise. Er begleitet den Tag in der Story des Vereins, interviewt seine Mitspieler und erlaubt sich auch den ein oder anderen Scherz mit seinen Kollegen. Und die Fans können bei allem dabei sein.

Ziel in Flensburg: Sich gut verkaufen

Früh genug wird dann aber der Fokus aller aufs Spiel gerichtet. Gegen den amtierenden Deutschen Meister rechnen sich die Eulen wenig Chancen aus. Ihr Ziel ist erst einmal, sich deutlich besser zu verkaufen als bei den Niederlagen gegen Stuttgart und Göppingen.

Die Eulen schnuppern an der Sensation

Am Ende ist die Sensation dann sogar möglich. In der 47. Spielminute führen die Ludwigshafener nach einer starken Leistung mit drei Toren Vorsprung. Die SG Flensburg-Handewitt findet dann aber zurück in die Partie, spielt ihre ganze Klasse aus und überrumpelt die Eulen. Sechs Gegentore in Folge, die Hoffnung auf sportliche Punkte in Flensburg ist dahin. Eine 26:29-Niederlage ist es am Ende, aber die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke hat sich teuer verkauft.

Durch die Nacht geht es mit dem Bus zurück nach Ludwigshafen - um 6:30 Uhr sind sie zurück in der Heimat. Ausschlafen und dann weitermachen ist die Devise. Denn die nächsten Wochen können entscheidend sein. Es geht gegen zwei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt - und mit einer Leistung wie in Flensburg sollte da auch etwas zu holen sein.