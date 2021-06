per Mail teilen

Jetzt also doch - die Handball Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat im letzten Moment einen Aufsteiger für die 3. Liga Männer gemeldet. Damit ist der wochenlange Streit um den Aufstieg beendet.

Mit diesem Ergebnis war nicht mehr zu rechnen. Nachdem die Aufstiegsspiele für die 3. Liga von der Kommission der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abgesagt wurden, planten die Sportfreunde Budenheim bereits für eine weitere Saison in der Oberliga.

Doch in buchstäblich letzter Sekunde zog der Aufstiegskonkurrent TV Homburg die eigene Bewerbung für den Aufstieg zurück. Dadurch steigen die Sportfreunde Budenheim mit lediglich zwei absolvierten Saisonspielen als einzig verbleibende Mannschaft in die 3. Liga auf.

Die Suche nach einem Aufsteiger



Zur Erklärung: Die Saison in der Oberliga Rheinland/Pfalz Saar wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Januar abgebrochen. Daraufhin entschied der Deutsche-Handball-Bund, dass aus jeder Oberliga ein Team in die Dritte Liga aufsteigen darf.

Die Kommission der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar verständigte sich darauf, dass sich jedes Oberligateam für einen Aufstieg in die Dritte Liga bewerben kann - nach lediglich zwei absolvierten Spieltagen. Die Sportfreunde Budenheim und der TV Homburg nahmen dieses Angebot an. Das Kuriose daran – während Budenheim zumindest zwei Spiele austragen konnte, absolvierte der TV Homburg in der abgebrochenen Spielzeit keine einzige Partie.

Sportliche Qualifikation nicht möglich

In den Monaten danach versuchte der Verband, den beiden Mannschaften eine sportliche Qualifikation für den Aufstieg zu ermöglichen. Doch die Corona-Bestimmungen im Saarland und Rheinland-Pfalz und die damit verbundene Vorbereitung auf die Spiele verhinderten das Vorhaben.

Letztendlich entschied der Verband, die Spiele abzusagen und damit keinen Aufsteiger für die 3. Liga zu melden. In der Erklärung des Verbands für die Absage der Spiele heißt es: Sollte bis zum 16.06.2021 nicht eine der beiden Mannschaften seine Meldung zur 3. Liga Männer für die Saison 2021/2022 zurückziehen, wird am 17.06.2021 dem DHB kein Aufsteiger gemeldet.

TV Homburg zeigt sich solidarisch

Mit dieser Entscheidung war der Aufstieg für beide Mannschaften eigentlich vom Tisch. Doch der TV Homburg zog einen Tag vor Ablauf der Frist seine Meldung für den Aufstieg zurück.

Der Verein aus dem Saarland ließ seinen Rückzug per Pressemitteilung verlauten: „Wir begründen die Absage mit den sportlichen Ergebnissen aus den letzten drei Jahren. Dort landeten die Sportfreunde Budenheim immer auf den Plätzen zwei bis vier in den gespielten Saisons und sind unserer Meinung sportlich vor unserem Verein“.

Damit endet das Aufstiegs-Chaos um den Aufstieg in die 3. Liga. Das dürfte für alle Beteiligten eine Erleichterung sein.