Ein Zeichen der Solidarität: Die Eulen gewinnen gegen ukrainisches Team in der 2. Liga

HC Saporischschja spielt wegen des Krieges als Gast in der 2. Bundesliga. Die Eulen Ludwigshafen haben beim Sieg gegen die Ukrainer ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.

Die Eulen Ludwigshafen haben ihre Ligapartie gegen Saporischschja deutlich mit 35:26 für sich entschieden. Der Gänsehaut-Moment fand allerdings schon vor dieser Begegnung statt. Als die Halle verdunkelt wurde und der Scheinwerfer auf Maria Korchak gerichtet war. Die Gaststudentin an der Musik-Hochschule Mannheim stimmte die ukrainische Nationalhymne an. Wer konnte sang leise mit. Die Handballer von Saporischschja lauschten den vertrauten Klängen. Die Spieler hatten die Arme umeinander gelegt und waren tief in sich versunken.

Das Foyer lebt

Viel los war währenddessen im Foyer der Eberthalle in Ludwigshafen. Vereine aus der Region wie etwa der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim informierten über ihr Angebot. Aber auch der Hilfskreis Ukraine@Waldsee organisierte eine Fahrt zum Spiel. Das Ziel von allen: mit Hilfe des Sports Ukrainern die Integration besser zu ermöglichen.

Ein Signal der Eulen

Neben der sportlichen Rivalität wollten die Ludwigshafener Handballer vor allem ein Signal setzen. "Wir wollen einfach jeden mit offenen Armen empfangen und willkommen heißen und in jedem kleinsten Detail nur helfen können, dass das alles ein bisschen erträglicher ist.," fasste Eulen Kapitän Maximilian Haider die eigenen Absichten zusammen. Haider hofft, dass der Krieg bald ein Ende findet. Genauso wie Trainer Michael Abt, der davor warnt, die Grausamkeiten und Schicksale des Krieges zu vergessen. "Und deshalb ist es super schön zu sehen, dass da Partner, Sponsoren so etwas ermöglicht haben, dass auch ein paar ukrainische Fans in die Halle konnten. Und dann war das schon ein schönes Event." 300 ukrainische Fans waren zu dem Handball-Ereignis eingeladen.

Fußball-Prominenz in der Halle

Mit Torsten Lieberknecht war der Trainer von Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 dabei. Der ehemalige pfälzische Fußballprofi, hatte selbst zu Hause ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und appelliert weiterhin aktiv zu helfen, "weil der Krieg nicht zu Ende ist und der ganz Horror uns Tag täglich begleitet. Fakt ist auch, dass man da sehr sichtbar nachgehen muss und so lange helfen muss, bis dieser Krieg beendet ist."