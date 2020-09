Die Eulen Ludwigshafen haben im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga ein Unentschieden gegen die MT Melsungen erreicht. Dabei kassierten die Ludwigshafener in der letzten Sekunde den Ausgleich per Kempa-Trick.

Ein eigentlich achtbarer Punktgewinn für die Eulen Ludwigshafen sorgte am Ende dennoch für lange Gesichter bei den Kurpfälzern. Mit 25:25 (14:14) punkteten die Ludwigshafener zwar im Abstiegskampf gegen die favorisierte MT Melsungen, der Ausgleich in der Schlusssekunde durch einen verwandelten Kempa-Trick auf Melsungens Kai Häfner sorgte dennoch für einen bitteren Beigeschmack. Die Eulen hatten die gesamte zweite Halbzeit über in Führung gelegen, zeitweise sogar mit fünf Toren Vorsprung. In einem starken Schlussspurt kamen die Melsunger aber noch einmal ran und schafften am Ende sogar den Ausgleich.

Vor 2.350 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle war Pascal Durak mit acht Treffern der beste Eulen-Schütze. Auch Ludwigshafens Torhüter Gorazd Skof zeigte mit über 35% gehaltener Bälle eine starke Leistung.

Die Eulen Ludwigshafen - MT Melsungen 25:25 (14:14) Tore: Durak (8/3), Müller (6), Scholz (4), Neuhaus (2), Stüber (2), Valiullin (1), Bührer (1), Haider (1) für Ludwigshafen Kühn (6), Mikkelsen (6/4), Häfner (5), Maric (2), Schneider (2), Reichmann (1), Kunkel (1), Allendorf (1), Pavlovic (1) für Melsungen Zuschauer: 2.350

TVB Stuttgart gewinnt gegen Göppingen.

In einem Nachholspiel vom 18. Spieltag hatte zudem der TVB Stuttgart das Schwaben-Derby mit Frisch Auf Göppingen 29:26 (14:11) gewonnen.