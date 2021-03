Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie treffen alle Handball-Bundesliga-Vereine hart, auch die Eulen Ludwigshafen. Aber auch sportlich ist diese Saison - wie eigentlich immer bei den Eulen - eine große Herausforderung.

Abstiegskampf ist für die Eulen Ludwigshafen nichts neues. Das vierte Jahr in Folge stehen sie in der Tabelle am unteren Ende. Zweimal retteten sie sich in letzter Sekunde, in der letzen Spielzeit gab es den Saisonabbruch und damit keine Absteiger. Dieses Jahr müssen dafür gleich vier Mannschaften den Weg in die zweite Liga antreten - ein Fakt, der es für die Ludwigshafener nicht leichter macht. Außerdem hat die junge Mannschaft auch personell Einbußen hinnehmen müssen: "Schwierig ist, dass wir unseren Top-Torjäger Jerome Müller verloren haben, Halbrechts mit zwei ganz jungen Spielern antreten und jetzt verstärkt auf dieser Position mit Hendrik Wagner, einem Rechtshänder, also quasi seitenverkehrt spielen", erklärt Trainer Benjamin Matschke. Insgesamt sei die Saison aufgrund der vielen langwierigen Verletzungen von Stammkräften wie den Außenspielern Alexander Falk, Jonathan Scholz und Jannik Hofmann "sehr schwierig". Noch dazu seien weitere Leistungsträger in wichtigen Spielen ausgefallen.

Den Abstiegskampf kennen die Eulen

Zuletzt konnten die Eulen gegen den direkten Konkurrenten aus Essen nicht gewinnen und haben dort laut Matschke "zwei einkalkulierte Punkte verloren", die das Team jetzt gegen einen anderen Gegner holen muss. In der Tabelle stehen sie auf Rang 18, drei Punkte weg von einem Nichtabstiegsplatz. Für die Eulen im Abstiegskampf spricht laut dem Coach, dass sie den Druck kennen und gegen viele der Mitkonkurrenten noch Heimspiele haben. Auch Geschäftsführerin Lisa Heßler ist überzeugt davon, dass die Ludwigshafener noch die Chance bekommen werden, zu punkten. Mit seinem "Durchhaltevermögen und der Leidenschaft" muss das Team diese Chancen dann aber auch nutzen.

Zuschauer werden schmerzlich vermisst

Was den Ludwigshafenern in der Vergangenheit gerade im Saisonendspurt oft geholfen hat, war die Unterstützung der Zuschauer in der sogenannten "Eberthölle". Ob diese in dieser Spielzeit nochmal wieder kommen, weiß niemand. Hygienekonzepte für eine Rückkehr liegen bereit, in den wenigen Saisonspielen mit Fans hätten sie einwandfrei gegriffen, so die Geschäftsführerin. Trotzdem sei sie zurückhaltend, was die Erwartungen dahingehend betrifft. Wenn aber entschieden würde, dass Zuschauer wieder dabei sein dürfen, "dann sind wir definitiv bereit und freuen uns riesig".

Das Fehlen der Fans ist sportlich, aber auch wirtschaftlich, ein Problem. Die Ticketingerlöse machen, wie Sponsoring- und TV-Gelder, einen großen Anteil an den Einnahmen des Vereins aus. Die Unsicherheit darüber, wann man mit diesen Einnahmen wieder rechnen kann, machen die Planungen umso schwieriger. Noch dazu ist nicht klar, in welcher Form der Verein mit einer finanzielle Unterstützung seitens der Politik in Zukunft rechnen kann. "Dann kann man sich vorstellen, was die Sorgen aktuell sind und dass das natürlich auch Bauchweh und Kopfzerbrechen bereitet", gibt Lisa Heßler zu. Trotzdem sei sie froh und dankbar über das Netzwerk an Partnern und Sponsoren, die den Eulen geholfen haben, das Jahr 2020 gut abzuschließen und sie auch weiterhin unterstützen. "Als Zwischenfazit kann ich sagen, dass wir das bis zum jetzigen Zeitpunkt gemeinsam sehr gut hinbekommen haben, im Rahmen des Möglichen und der Umstände", so Heßler.

Saisonfinale im Juni

18 von 38 Partien haben die Eulen hinter sich, acht Punkte sind die bisherige Ausbeute. Noch ist viel Zeit und nichts entschieden, trotzdem wäre alles andere als der Abstiegskampf am Ende der Saison eine riesige Überraschung. Trainer Benjamin Matschke attestiert seiner Mannschaft "absolute Lernbereitschaft", sie sei fokussiert und ein Dreiklang mache die Eulen in dieser Saison aus: "Gemeinschaft, Zusammenhalt, Teamgeist".

Wichtig in einer herausfordernden Zeit der Pandemie, in der man nie wisse, wie man eine Mannschaft bekommt, so Matschke: "Da sind die Testungen, Ausfälle nach positiven Corona-Tests, Spielabsagen, Spielverlegungen". Die Eulen wollen das Beste daraus machen und alles geben, um wieder das viel zitierte "Handball-Wunder" zu schaffen. Und das in der vielleicht schwierigsten Saison der Vereinsgeschichte.