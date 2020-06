Nach wochenlangem Heimtraining aufgrund der Corona-Krise dürfen die Eulen Ludwigshafen wieder trainieren, allerdings unter strengen Auflagen. Mit Handballspielen hat das wenig zu tun - trotzdem freut sich der Bundesligist.

Die Corona-Begrüßung der Eulen-Spieler gibt's ganz locker per Fuß. Seit drei Wochen sehen die Handballer sich in kleinen Gruppen wieder in der Halle, können endlich wieder unter Coach Benjamin Matschke trainieren. Erst nur zu zweit, inzwischen in Gruppen von sechs Feldspielern plus Torhüter. Die Auflagen für diese Einheiten sind streng.

Jeder Spieler mit eigenem Equipment

Jeder Spieler hat seinen eigenen Bereich in der Halle. Einen Stuhl mit eigenem Ball, Handtüchern und Getränken. Nichts darf vertauscht werden. Am Eingang werden die Hände desinfiziert, aus der Halle raus geht es nur durch eine andere Tür. Klare Wege, keine Begegnung der verschiedenen Gruppen. Zum Training sollen die Spieler fünf Minuten vor Beginn kommen und direkt nach Ende wieder gehen. Umkleiden und Duschen sind geschlossen.

Körperkontakt während des Trainings ist den Eulen nicht erlaubt, auch der Mindestabstand von anderthalb Metern muss eingehalten werden. Mit Handball hat das nicht viel zu tun. Trotzdem ist das Training für Coach Matschke wichtig, um das Gefühl nicht ganz zu verlieren.

"Vor-Vorbereitung" für den unklaren Saisonstart

Wie lange diese Trainingsauflagen noch gelten, wissen die Eulen nicht. Nach und nach sind sie schon gelockert worden, die Gruppengröße steigt. Für die Handball-Bundesligisten ist es die "Vorbereitung vor der Vorbereitung". Die Schultern geschmeidig halten, die Bänder und Sehnen weiterhin mit Start-Stop-Bewegungen belasten - Training vor allem zur Vorbeugung von Verletzungen und damit das Fitnesslevel gehalten werden kann. Da wird dann auch mal Badminton gespielt, weil Pässe werfen noch nicht erlaubt ist.

Termin für den Saisonstart noch unsicher

Ende Juni bekommt die Mannschaft nochmal Urlaub, um sich für die harten eigentlichen Vorbereitungs-Wochen vor dem Saisonstart zu erholen. Wann genau dieser sein wird, das steht aber auch noch nicht fest. Anfang September oder Anfang Oktober möchte die Handball-Bundesliga wieder loslegen. Sie arbeitet an einem Konzept, dass eine begrenzte Anzahl von Zuschauern in der Halle ermöglicht. Das könnte für die Eulen allerdings noch ein Problem werden.

Friedrich-Ebert-Halle als Corona-Behilfskrankenhaus

Ihre Spielstätte, die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen, ist aktuell eine Corona-Behelfskrankenhaus. Auf SWR-Anfrage konnte die Stadt Ludwigshafen noch keinen Termin für ein mögliches Ende dieser Maßnahme nennen. Man wolle auch für eine möglich zweite Welle der Corona-Pandemie gewappnet sein. Die Eulen Ludwigshafen hoffen, dass sie ihre Heimspiele in der sogenannten "Eberthölle" austragen können, sicher ist das aber noch nicht.

Also einige Unklarheiten bei den Eulen Ludwigshafen. Aber zumindest die Handbälle können sie nach vielen Wochen wieder in die Hände nehmen - wenn auch nur jeder seinen eigenen.