Medienberichten zufolge haben die Eulen Ludwigshafen einen Nachfolger für Benjamin Matschke gefunden. Ceven Klatt vom Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe soll ab Sommer neuer Cheftrainer werden. Der Verein hat eine Einigung vorerst dementiert.

Der Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat laut Informationen des "Mannheimer Morgen" einen neuen Trainer für die nächste Saison gefunden. Ceven Klatt vom Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe soll vom Sommer an den Posten von Benjamin Matschke übernehmen, wie das Blatt in seiner Freitag-Ausgabe berichtet. SWR Sport gegenüber hat Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler eine Einigung nicht bestätigen können. "Es gibt keinen unterschriebenen Vertrag", so Heßler.

Matschke übernimmt HSG Wetzlar

Dass der aktuelle Chefcoach Matschke den Verein verlässt, ist schon länger bekannt. Ab der kommenden Saison wird Matschke Kai Wandschneider als Trainer der HSG Wetzlar ablösen und hat einen für zwei Jahre laufenden Kontrakt unterschrieben.

Nach gerade einmal zwei Siegen aus 15 Bundesliga-Spielen geht es für die Eulen Ludwigshafen unter Matschke zunächst darum, sich in der höchsten deutschen Spielklasse zu halten.