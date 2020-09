Seit Dezember 2018 leitet Lisa Heßler die Geschicke der Eulen Ludwigshafen - als nur eine von zwei weiblichen Geschäftsführerinnen in der Handball-Bundesliga.

Die Eulen Ludwigshafen ohne Lisa Heßler - das gibt es nicht. Bei jedem Auswärtsspiel fährt die Eulen-Chefin mit und unterstützt ihre Mannschaft leidenschaftlich an der Seitenlinie. Die 30-Jährige "lebt" die Eulen schon von Geburt an. Auf die Welt kam sie 1989 nämlich vier Wochen zu früh, genau am Tag des Oberligaaufstieges ihrer heutigen Mannschaft.

Kleine Mittel, große Spannung

Heute ist sie Geschäftsführerin des Bundesligisten, der in den letzten beiden Spielzeiten so spektakulär am jeweils letzten Spieltag die Klasse halten konnte. Mit einem der niedrigsten Etats der Liga und einem kleinen Team im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim leitet sie den Verein, der gerade für junge Spieler immer wieder ein beliebter Anlaufpunkt ist.

Spielfeldrand statt Ehrentribüne

Am Spieltag hält es Heßler nie auf dem Sitz. Vielleicht, weil sie dort auch gar nicht sein will. Karten auf der VIP-Tribüne braucht sie nicht, am liebsten steht sie in der Nähe des Spielfeldrandes und fiebert leidenschaftlich mit.

"Weiter, weiter, weiter", "Kein Tor jetzt", "Sehr gut verteidigt, gut so, gut!" - Heßler ist die 60 Minuten lang komplett unter Spannung. Zeit für einen netten Plausch mit den gegnerischen Fans nimmt sie sich aber trotzdem noch.

Beliebt in Ludwigshafen

Die Fans der Eulen finden nur positive Worte für ihre Geschäftsführerin. "Sie ist ein Herzensmensch, ich mag Lisa, ich lieb Lisa", sagt ein Fan. "Gerade in ihrem jungen Alter hat sie den Verein richtig gut im Griff", lobt ein anderer.

Und auch die Spieler wissen ihre Chefin zu schätzen. "Sie kümmert sich um alles, hilft wo sie kann, macht einen super Job", so Kai Dippe. Pascal Bührer weiß, dass er sich auf Lisa Heßler verlassen kann: "Ich könnte um 0 Uhr noch in die Geschäftsstelle, da sitzt sie immer noch und arbeitet für uns."

Rund um die Uhr Geschäftsführerin



Es ist ein Full-Time-Job, den Heßler macht. Immer erreichbar, immer im Sinne des Vereins aktiv. Ein freier Sonntag nach einem Sieg? Der ist nicht drin. Auch da müssen Emails beantwortet werden.

Ihr Plan war es nie, dort zu landen, wo sie jetzt ist. "Wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, wäre ich nicht auf die Idee gekommen", sagt sie. Nach dem Studium zum "European Handball Manager" stieg sie bei den Eulen ein, wollte eigentlich zeitgleich noch ihre Dissertation schreiben. Dazu kam es aber nicht mehr, schneller als gedacht war sie Geschäftsführerin des Vereins.

Ein gemeinsames Ziel

Für Heßler sind die Menschen entscheidend, mit denen sie zusammenarbeitet, nicht der Job an sich. Und bei den Eulen Ludwigshafen scheint sie die richtigen gefunden zu haben. Mit Trainer Benjamin Matschke hat sie ein äußert vertrauensvolles Verhältnis - beispielsweise verlängerte sie seinen Vertrag ohne eine feste Laufzeit. Auch mit den Spielern pflegt sie einen sehr kommunikativen Draht. "Aber das ist auch nichtsdestotrotz Geschäft und darum geht’s letztendlich. Aber das schöne ist ja, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben", so Heßler.

Und dieses Ziel ist für Lisa Heßler und die Eulen Ludwigshafen auch in diesem Jahr wieder der Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga.