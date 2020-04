per Mail teilen

Die Saison in der Handball-Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Damit bleiben die Eulen Ludwigshafen ein weiteres Jahr erstklassig.

Der Klassenerhalt 2020 ist geschafft - Bei den Eulen Ludwigshafen per Videokonferenz. Die Saison ist wegen der Corona-Pandemie beendet worden, daher wird es auch keine Absteiger geben. Die Eulen bleiben erstklassig. Der Klassenerhalt ist bei den Eulen bisher immer spektakulär gewesen. Im Jahr 2018 der erste der Vereinsgeschichte, 2019 das Handballwunder durch ein Unentschieden der Konkurrenten und den eigenen Sieg am letzten Spieltag.

Die Handballvereine der 1. und 2. Liga brechen die Saison wegen Corona ab. Außerdem haben die Clubs beschlossen, dass es keine sportlichen Absteiger gibt. Für die Eulen Ludwigshafen heißt das: Sie bleiben erstklassig.

Dieses Jahr, auf einem Abstiegsplatz, fühlt es sich anders an. "Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir es verdient haben. Und mit wir meine ich natürlich Mannschaft, Trainer, aber natürlich auch alle anderen Mitarbeiter, Fans, Partner um uns einfach nächstes Jahr wieder mit den stärksten sportlich messen zu dürfen", sagt Lisa Heßler im Gespräch mit SWR Sport.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Alle 36 Teams der 1. und 2. Liga konnten ihre Stimme abgeben, die deutliche Mehrheit war für den Abbruch. Auch für Eulen-Trainer Benjamin Matschke ist die Lösung ohne Absteiger die fairste Variante: "Bei der Fülle der Spiele, die noch möglich gewesen wären, sehe ich es auch so, dass es jeder verdient hat, einfach Teil dieser Bundesliga zu sein. Wir wissen aufgrund der letzten Jahre, dass ganz viel passieren kann in den letzten Woche, in den letzten Spielen."

In der Ludwigshafener Eberthalle wird vorerst weiter kein Handball gespielt. Auch wie die kommende Saison aussehen wird, muss noch grundsätzlich geklärt werden. Trotzdem herrscht bei den Eulen schon jetzt große Vorfreude.