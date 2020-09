per Mail teilen

Der Tabellenvorletzte aus Ludwigshafen schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga. Beim abgeschlagenen Schlusslicht von der HSG Nordhorn-Lingen gelingt den Eulen ein 21:19 (9:9)-Sieg.

Mit nunmehr 12:30 Zählern stellen die Eulen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her. Dort steht aktuell der TVB Stuttgart, der am Sonntag beim TBV Lemgo antritt.

Die Eulen um Cheftrainer Benjamin Matschke empfangen am nächsten Spieltag (Donnerstag, 6. Februar um 19 Uhr) die Füchse Berlin.