Die Eulen Ludwigshafen haben neue Hoffnung im Abstiegskamf geschöpft. Nach dem Sieg gegen die HSG Nordhorn haben die Eulen nur noch einen Punkt Rückstand auf den TBV Lemgo.

Durchatmen in Ludwigshafen: Nach acht sieglosen Liga-Spielen in Folge gelang den Eulen gegen die HSG Nordhorn mal wieder ein Sieg. Nach dem 19:12 (13:5) hat das Team von Trainer Benjamin Matschke nur noch einen Punkt Rückstand auf den TBV Lemgo und am kommenden Sonntag beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten die Chance, die Abstiegsplätze zu verlassen.

In der Vorwoche hatten die Eulen Ludwigshafen beim direkten Konkurrenten aus Lemgo mit 19:27 verloren. Anschließend haderten die Eulen vor allem mit der Einstellung. "Unter der Woche haben wir enorm viel gearbeitet. Unser Hauptziel war es, an Motivation und Einstellung wieder 100 Prozent zu erreichen und das ist uns gelungen", sagte Jerome Müller, der mit Alexander Falk und Dominik Mappes (jeweils vier Tore) erfolgreichster Eulen-Werfer war. Trainer Matschke machte den Erfolg vor allem an der Defensiv-Leistung fest: "Unsere Abwehr muss man einfach nur loben. Es ist ein tolles Ergebnis, wenn man über 60 Minuten nur zwölf Gegentreffer kassiert."