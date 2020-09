Als Spieler und als Trainer hat Benjamin Matschke die Eulen Ludwigshafen geprägt. Jetzt hat der Chefcoach entschieden, dass die kommende Saison seine letzte beim Handball-Bundesligisten sein wird.

Er ist unbestritten das Gesicht des Vereins. Die Geschichte der Eulen und Benjamin Matschke beginnt im Juli 2007. Matschke wechselt als Spieler zur TSG Friesenheim, wie die Eulen vor ihrer Namensänderung hießen. Er bleibt bis 2012. In dieser Zeit erlebt Matschke mit der Mannschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. 2012 muss der damalige Eulen-Kapitän seine aktive Karriere nach dem zweiten Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres beenden.

"Ich wusste sofort: Das wars. Das war schon ein schwerer Moment. Ich habe lange gehadert, lange geweint. Als aktiver Sportler beendet man seine Karriere gerne selbst und zu wissen, dass es das dann war – ich war 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt – das war dann schon hart", sagt Matschke über die für ihn schwere Zeit.

Der Weg zum Eulen-Trainer

Matschke entscheidet sich dafür, dem Handball treu zu bleiben, schlägt einen neuen Weg als Trainer ein. Anfang 2013 übernimmt er den damaligen Drittligisten TV Hochdorf und kommt im Sommer 2015 zurück zu seiner alten Mannschaft nach Friesenheim, damals gerade wieder in die zweite Liga abgestiegen. Nach dem knapp verpassten Wiederaufstieg in seinem ersten Jahr als Chefcoach bringt Matschke die Eulen ein Jahr später zurück in die höchste deutsche Spielklasse. Und da sind die Ludwigshafener bis heute.

In der Saison 2017/18 gelingt der Mannschaft der erste Klassenerhalt der Vereinsgeschichte – mit nur einem Punkt Vorsprung am letzten Spieltag. Ein Jahr später das nächste Herzschlagfinale in letzter Sekunde – dieses Mal mit am Ende nur einem Tor Vorsprung. Die Saison 2019/20 wurde vorzeitig abgebrochen, Absteiger gibt es keine. So starten die Pfälzer in die vierte Bundesliga-Saison in Folge. Der Trainer Benjamin Matschke und die Eulen – eine Erfolgsgeschichte.

Vertragsverlängerung ohne Laufzeit

Noch im Dezember 2019 verlängert Matschke seinen Vertrag bei den Eulen, trotz Angebote anderer Vereine. Allerdings in einer besonderen Konstellation: Es gibt keine feste Vertragslaufzeit. Vielmehr wollen Verein und Trainer ein vertrauensvolles Verhältnis und die Selbstbestimmtheit haben, sich regelmäßig austauschen und zu entscheiden, was jeweils aktuell das Beste für die Eulen ist. Eine Konstellation, die im Profisport eine absolute Ausnahme ist. "Solange ich das Gefühl habe, dass ich hier am richtigen Ort bin, dass ich mich weiterentwickeln kann als Trainer, in Verbindung mit der Arbeit die ich tagtäglich mache, in Verbindung mit den Personen, die um mich herum sind, mit dem Staff, mit dem Trainerteam – solang habe ich Bock hier Trainer zu sein", sagt Matschke damals.

Die letzte Saison wird eine der schwersten

Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem Benjamin Matschke neue Wege gehen wird.

"Nach 5 Jahren, maximal intensiven Jahren, glaube ich, dass ich nicht mehr der ideale Trainer hier bin. Für den Club ist es besser einen neuen Impuls zu setzen." Benjamin Matschke, Trainer Eulen Ludwigshafen

In seiner letzten Saison steht Matschke mit seinem Team vor einer schweren Aufgabe. Erstmals startet die Handball-Bundesliga mit zwei Mannschaften mehr, dadurch gibt es 38 statt 34 Spieltage – und vier statt wie sonst nur zwei Absteiger. Der Kampf um den Klassenerhalt wird wohl so hart wie selten zuvor. Außerdem werden die Eulen auch mit den wirtschaftlichen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen haben.

Wie auch immer die Saison für die Eulen endet – für Benjamin Matschke endet sie mit dem Abschied bei "seinem" Verein. Die Erfolgsgeschichte geht ins letzte Kapitel.