Die Handball-Bundesligisten aus dem Südwesten, Eulen Ludwigshafen und Frisch Auf Göppingen, konnten beide am 3. Spieltag der HBL auswärts keinen Sieg einfahren. Die Eulen sind demnach immer noch sieglos.

Die Eulen Ludwigshafen stecken auch nach ihrem dritten Spiel in der Handball-Bundesliga punktlos im Tabellenkeller fest. Die Eulen verloren beim TBV Lemgo Lippe mit 22:24 (10:11) und sind aufgrund der besseren Tordifferenz vor Coburg Vorletzter der Tabelle. Christian Klimek zeigte sich nach dem Spiel verständnislos: "Es war ein intensives Spiel. Ich kann nicht sagen, warum wir in Lemgo nicht gewinnen können. Alles, was wir uns vorgenommen haben, schneiden sie uns einfach ab. Wir müssen weiter machen, weiter trainieren und dann schaffen wir es irgendwann." Trainer Benjamin Matschke, der den Verein am Ende der Saison verlässt, zeigte sich enttäuscht über das Resultat. "Wir haben uns viel vorgenommen und hatten auch sehr gute Trainingswochen. Man hat gesehen, dass wir Lösungen finden und das wollen wir nun auch bestätigen. Ich habe eine emotionale Verbundenheit mit den Eulen. Da ist es nicht entscheidend, wie man kommt, sondern wie man geht. Ich möchte am Ende der Saison die Mannschaft in einem Best möglichem Zustand hinterlassen."

TBV Lemgo Lippe - Die Eulen Ludwigshafen 24:22 (10:11) Tore TBV Lemgo Lippe: Elisson 7/2, Carlsbogard 3, Guardiola Villaplana 3, Timm 3, Zerbe 3, Suton 2, Baijens 1, Guardiola 1, Schagen 1 Die Eulen Ludwigshafen: Remmlinger 4, Wernig 4/3, Klein 3, Walullin 3, Bührer 2, Klimek 2, Neuhaus 2, Mappes 1, Meddeb 1 Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg) Zuschauer: 1000 Strafminuten: 6 / 6

Auch Göppingen mit Auswärtsniederlage

Auch Frisch Auf Göppigen, das mit einem neuen Sponsoren-Deal bereits in der Vorwoche für Schlagzeilen sorgte, verlor am 3. Spieltag der Handball Bundesliga sein Auswärtsspiel mit 28:22 (13:11) gegen den SC Magdeburg. Erfolgreichster Werfer des SCM war Omar Magnusson mit zehn Treffern, Göppingens Marcel Schiller kam auf acht Tore. Nach dem 7:4 in der elften Minute leisteten sich die Magdeburger eine Schwächephase, die Göppingen zu einer 9:8-Führung nutzte. Bis zur Halbzeit hatte Magdeburg das Spiel aber wieder besser im Griff. Dennoch dauerte es bis weit in die zweite Hälfte hinein, ehe die Entscheidung gefallen war.