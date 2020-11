Das Trainingslager der Eulen Ludwigshafen steht vor der Tür. Ein guter Zeitpunkt für junge Neuzugänge, sich zu beweisen. Denn auch diese Saison will Trainer Benjamin Matschke dem Nachwuchs die Chance geben, Bundesliga-Luft zu schnuppern.

Die Eulen Ludwigshafen machen sich bereit für ihre vierte Saison in der ersten Bundesliga. Seit Ende Juli trainiert die Mannschaft wieder zusammen, geht in der Vorbereitung auf anstrengende Bergtour oder spielt Lasertag. Bevor im Trainingslager der Grundstein für die kommende Spielzeit gelegt werden soll, stand am Montag das Fotoshooting im neuen Eulen-Dress auf dem Programm. Besonders am neuen Trikot: Fans konnten ihre Namen auf dem Rücken verewigen lassen.

Eulen setzen weiter auf Nachwuchsförderung

Letzte Saison spielten die Youngster Max Neuhaus und Jannek Klein in Ludwigshafen ihre ersten Bundesliga-Minuten. Diese Spielzeit wurden zwei neue Nachwuchstalente mit einem Zweitspielrecht ausgestattet. Kreisläufer Benedikt Damm und Linksaußen Maximilian Kessler sollen wichtige Erfahrung sammeln. Sie spielen in der dritten Liga für die Rhein-Neckar Löwen, können aber auch bei den Eulen in der Bundesliga eingesetzt werden. "Es war immer ein Traum, dabei zu sein und jetzt ist er plötzlich wahr", so Damm.

Der zweite Neuzugang Maximilian Kessler konnte bei den Rhein-Neckar Löwen schon in den Bundesliga-Kader schnuppern, will jetzt seine Chance bei den Eulen nutzen: "Mir gefällt das Projekt mit der jungen Mannschaft hier sehr." Sein Ziel für die erste Saison bei den Eulen ist der Klassenerhalt, aber er hat auch persönliche Ambitionen: "Natürlich mich hier auch so gut wie möglich weiterzuentwickeln, das Beste aus mir raus zu holen und der Mannschaft damit weiter zu helfen."

Talentschmiede Ludwigshafen

Dass Trainer Benjamin Matschke junge Spieler fördert, hat sich inzwischen herumgesprochen. Das war im letzten Jahr auch ein Grund für Max Neuhaus, zu den Eulen zu wechseln. Er schätzt Matschke als Trainer sehr, vor allem, weil er auch individuell mit den jungen Talenten arbeitet. "Wenn es mal nicht läuft sagt er: Mach dir keinen Stress, du bist ein junger Typ, du bist das erste Jahr in der Bundesliga. Da ist es ganz normal, dass nicht alles klappt." Benjamin Matschke mache ihm viel Mut, habe ihm viel beigebracht und Neuhaus ist mit seinem ersten Jahr bei den Eulen zufrieden.

Ein Rückkehrer aus den eigenen Reihen

Auch der dritte Neuzugang für die neue Saison hat die Talentschule in Ludwigshafen durchlaufen und kehrt nach sechs Jahren Abwesenheit zurück. Auch Christian Klimek schätzt das Konzept der Nachwuchsarbeit.

Klimek will Führungsposition

Auf dem 30-jährigen Kreisläufer ruhen große Hoffnungen, beim Fotoshooting wird er gleich mit Vereins-Gesicht Alexander Falk und Leistungsträger Dominik Mappes abgelichtet. Klimek weiß um die Erwartungen an ihn: "Ich versuche erstmal meine Erfahrungen mit einzubringen. Was genau meine Aufgaben sind, wird sich in den kommenden Wochen entwickeln. Nichtdestotrotz möchte ich eine Führungsposition übernehmen."