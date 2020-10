Die Überraschung blieb aus: Beim SC DHfK Leipzig mussten die Eulen Ludwigshafen eine deutliche Niederlage einstecken.

Die Eulen Ludwigshafen sind zurück aus der Corona-Pause. Das war aber auch schon eine der wenigen guten Nachrichten, die Eulen-Trainer Benjamin Matschke bei der 19:27-Auswärtsniederlage beim DHfK Leipzig zu verkünden hatte. Die zweite war: Es hat sich niemand weiteres verletzt.

Denn den Eulen fehlten insgesamt sieben Spieler. So musste Trainer Matschke sogar Teammanager Philipp Grimm reaktivieren, der seine aktive Karriere bereits vor drei Jahren beendet hatte. Der 35-jährige Notnagel konnte sogar zwei Tore auf seinem Konto verbuchen.

Leipzig nicht der Maßstab für die Eulen

An der Niederlage gegen die favorisierten Leipziger konnte Grimm jedoch nicht viel ändern. "Wir waren heute nicht reif genug", ärgerte sich Eulen-Trainer Matschke und monierte vor allem die vielen technischen Fehler und unnötigen Zeitstrafen - vor allem in der Schlussphase. Allerdings ist Leipzig nicht der Maßstab, an dem sich die Eulen in ihrem Kampf um den Klassenerhalt messen müssen.