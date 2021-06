Dass es eng wird mit dem Klassenerhalt, das ist nichts Neues bei den Eulen Ludwigshafen. Bereits an diesem Donnerstag, dem vorletzten Spieltag, können die Ludwigshafener absteigen. Oder es gibt mal wieder die Entscheidung am letzten Spieltag.

Die Ausgangslage ist schnell erklärt: Eine Niederlage oder ein Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten GWD Minden am Donnerstag und die Eulen Ludwigshafen steigen nach vier Jahren in der Handball-Bundesliga wieder in die zweite Liga ab. Dann nämlich wäre Minden am letzten Spieltag nicht mehr einzuholen, genauso wenig wie die Mannschaft aus Balingen. Nur ein Sieg zählt also für die Eulen.

Vorfreude vor der Woche der Wahrheit

Angst haben sie jedoch nicht; stattdessen freuen sie sich, dass es die Chance überhaupt noch gibt. "In den letzten Wochen hat es nach und nach den einen oder anderen erwischt im Abstiegskampf - und wir sind immer noch dabei und haben jetzt dieses Endspiel", sagt Trainer Benjamin Matschke. Kapitän Gunnar Dietrich geht voller Freude in diese entscheidende Woche: "Es war unser Ziel, dass wir in dieser letzten Woche noch Chancen haben, drin zu bleiben. Deswegen freut sich jeder auf die zwei Spiele, die noch kommen."

"Dass wir diese Chance haben ist einfach überragend toll und freut mich sehr"

Wieder ein Herzschlag-Finale für die Eulen?

Wenn es klappt mit dem Sieg in Minden, dann ist am letzten Spieltag nochmal alles drin. Aber aus eigener Kraft können es die Eulen es auch dann nicht mehr schaffen. Sie müssen auf einen weiteren Patzer von Minden hoffen - aber der ist nicht ausgeschlossen. Die Ostwestfalen sind am letzten Spieltag zu Gast in Wetzlar - beim neuen Team von Eulen-Trainer Matschke. Dass sie es nicht mehr in der eigenen Hand haben, das kennen die Eulen schon aus den vergangenen Jahren. Der Trainer sieht das als Vorteil: "Ich glaube schon, dass man das spürt bei der Mannschaft, dass sie da ein Selbstvertrauen hat." Aussichtslose Situationen habe es schon öfter gegeben, sagt Matschke. Die Besonderheit dieses Mal sei aber, dass man erstmal nicht in andere Hallen schauen muss, sondern das direkte Duell mit Minden hat.

Rechenspiele nach einem möglichen Sieg gegen Minden

Erst nach einem Sieg am Donnerstag werden die Rechenspiele für das Saisonfinale relevant. Bei einer Mindener Niederlage am letzten Spieltag gegen Wetzlar würde den Eulen sogar ein Unentschieden in ihrem letzten Spiel reichen. Dann wären die beiden punktgleich und es entscheidet der direkte Vergleich - der ginge an die Eulen. Bei einem Sieg und gleichzeitiger Niederlage von Minden hätten die Eulen in der Abschlusstabelle einen Punkt mehr.

Spielen Minden und Wetzlar unentschieden, müssten auch die Eulen gewinnen, um wieder punktgleich zu sein und den Klassenerhalt feiern zu dürfen. Kurzum: Die Eulen Ludwigshafen müssten am letzten Spieltag einen Punkt mehr als Minden holen. Alles Gedankenspiele, die Kapitän Gunnar Dietrich wenig interessieren: "Wir haben unsere Aufgaben, ich glaube die sind groß genug." Was die anderen machen, könnten sie sowieso nicht beeinflussen.

Eulen mit Klassenerhalt zum Matschke-Abschied?

Es sind die letzten beiden Spiele für Eulen-Trainer Benjamin Matschke, bevor er zu seinem neuen Verein nach Wetzlar geht. Der ehemalige Eulen-Kapitän trainiert die Mannschaft seit 2015. Kurz vor Saisonstart hatte er bekannt gegeben, dass es seine letzte Saison in Ludwigshafen sein wird. Sein Nachfolger steht mit Ceven Klatt bereits fest. Matschke ist der erste Coach, dem der Bundesliga-Klassenerhalt mit den Eulen gelungen ist - und das dreimal in Folge. Legenden-Status hat er in Ludwigshafen sowieso schon, er will sich jedoch unbedingt mit dem erneuten Klassenerhalt aus Ludwigshafen verabschieden.

"Ich will diesen Verein einfach im besten Zustand hinterlassen und das wäre natürlich als Erstligist. Dafür gebe ich alles, dafür habe ich in der ganzen Saison alles gegeben und so wirds auch in der letzten Woche sein."

Dass die Eulen Handball-Wunder können, haben sie schon zweimal gezeigt. Am jeweils letzten Spieltag sind sie spektakulär in der ersten Liga geblieben. Die Option gibt es auch dieses Mal - und doch zählt erst einmal nur eins: Ein Sieg im Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Minden. Der ist Pflicht.