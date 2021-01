Die Eulen Ludwigshafen wollen in der kommenden Saison zum vierten Mal in Folge in der Handball-Bundesliga bestehen. Dieses Jahr sind aber nicht nur sportliche, sondern aufgrund der Corona-Krise vor allem wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.

Die ein oder andere schlaflose Nacht hat sie schon, gibt Lisa Heßler zu. Die Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen freut sich zwar, dass die Mannschaft wieder weitgehend normal trainieren kann und die Vorbereitung gut läuft, hat aber hinter den Kulissen große Sorgen: Den Eulen fehlt Geld. Weniger Einnahmen durch Tickets, Sponsoring und TV-Gelder in der letzten Saison, gleichzeitig kommen höhere Kosten durch aufwendige Hygienemaßnahmen in der neuen Spielzeit auf die Pfälzer zu. Welche Zuschauereinnahmen es geben wird ist noch völlig unklar.

Hesßer rechnet mit einer halben Million Euro weniger im Etat für die neue Spielzeit - ein Finanzloch, dass einen kleinen Verein wie die Eulen hart trifft. Die Folgen sind noch nicht absehbar, noch zu viel ist ungewiss.

Zuschauer - ja oder nein?

Aktuell arbeiten die Bundesliga-Handballer an einem Hygienekonzept für den Saisonstart im Oktober - bestenfalls mit Zuschauern. Aber in Rheinland-Pfalz dürfen laut aktuellem Stand nur 150 Personen in die Halle, inklusive Mannschaften und Mitarbeitern. Das hieße weiterhin Geisterspiele in der Ludwigshafener Eberthalle. In anderen Bundesländern hingegen sind bereits mehr Zuschauer erlaubt, die Eulen hoffen auf eine Angleichung in ihrem Bundesland.

Große Solidarität in Ludwigshafen

Corona-Hilfen haben die Eulen Ludwigshafen bisher noch nicht beantragt. Sportförderung erhalten sie im Land Rheinland-Pfalz als GmbH nicht, die Bundesförderung könnte ein Mittel sein um Einnahmeausfälle zumindest ein Stück weit zu kompensieren. Große Solidarität erfahren die Ludwigshafener von Partnern und Fans, so wurden zum Beispiel schon zahlreiche Dauerkarten verkauft, obwohl noch gar nicht klar ist, wie die Saison für die Zuschauer ablaufen wird. Und sogar neue Sponsoren haben sich in der Corona-Zeit dem Verein angeschlossen.

Die härteste Bundesliga-Saison, die es je gab?

Sportlich wird es für die Eulen Ludwigshafen in der kommenden Saison auch nicht einfacher. Mit dem Abbruch der abgelaufenen Spielzeit wurde entschieden, dass es keine Absteiger, aber trotzdem Aufsteiger aus der zweiten Liga geben wird. Daher wird die Liga um zwei Teams aufgestockt. Mehr Mannschaften, mehr Spiele und mehr Absteiger - und das bei voraussichtlich deutlich kleinerem Etat.

Der Kader für die vierte Bundesliga-Saison in Folge steht. Der bisherige Top-Torschütze Jerome Müller wird den Eulen fehlen, dafür stößt der routinierte Kreisläufer Christian Klimek zur Mannschaft. Und wie immer bekommen junge, frische Talente die Chance, sich unter Trainer Benjamin Matschke zu beweisen. Trotzdem: Für die Eulen wird es - wie in jeder Saison in der ersten Liga - wieder ums Überleben gehen. Dieses Mal nicht nur sportlich, sondern auch finanziell.