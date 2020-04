per Mail teilen

Die Handball-Bundesliga (HBL) ruht derzeit aufgrund der Coronakrise. Das stellt die Klubs vor zahlreiche Probleme - nicht nur finanzieller Natur. So auch die Eulen Ludwigshafen. Trainer Benjamin Matschke äußert sich im Gespräch mit SWR Sport.

"Natürlich fehlt mir der tägliche Umgang mit den Jungs, mit meiner Mannschaft", sagte Benjamin Matschke, Trainer der Eulen Ludwigshafen, im Gespräch mit SWR Sport: "Wir fahren schon gerade extrem runter - bis auf Null."

Dauer 3:09 min Ben Matschke über die Pause wegen Corona und die Zukunft Ben Matschke im Telefoninterview mit SWR Sport über die Coronakrise, den Club und die Zukunft im Handball.

"Plötzlich zuhause gefesselt"

Die letzten Spiele in der HBL wurde am 08. März ausgetragen. Seitdem pausiert die Liga aufgrund der Gefährdungslage durch das Coronavirus. "Die ersten Tage waren schon sehr schwer", so Matschke: "Die Emotionen, der wöchentliche Wettkampf - das alles fehlt einem. Dann ist es schon schwer, plötzlich zuhause gefesselt zu sein."

Die Krise trifft den Handball schwer - und ist in ihrer Dauer auch noch nicht abzuschätzen. Zuletzt war öffentlich geworden, dass die HBL und der Deutsche Handball-Bund (DHB) einen Abbruch der Saison unbedingt vermeiden wollen.

"Müssen jetzt Krisen-Management betreiben"

Auch für die Eulen Ludwigshafen stellen sich jetzt existentielle Fragen, so Matschke: "Wir müssen Krisen-Management betreiben. Mit Sponsoren, Dauerkarteninhabern, mit der Mannschaft, mit Spielern, deren Verträge auslaufen. Das wird eine spannende Herausforderung. Eine, die derzeit wahrscheinlich alle Klubs haben."

"Je länger diese Pandemie dauert, desto mehr geht es an die Substanz"

Für viele seiner Spieler gehe es jetzt auch um die Zukunft, sagte der Eulen-Coach. "In meiner Mannschaft sind viele Studenten, Werksstudenten oder Leute mit Teilzeitjobs. Dass sie bereit waren, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten, war ein starkes Signal. Aber man kann es sich ausrechnen: Auch sie müssen Miete zahlen oder ihr Studium finanzieren. Je länger diese Pandemie dauert, desto mehr geht es an die Substanz."

Er selbst könne auch in der aktuellen Ausnahmesituation einigermaßen gelassen bleiben. "Ich bin verbeamteter Lehrer. Das ist sicher ein Privileg, dass ich noch ein Standbein abseits des Profisports hätte", sagte Matschke.