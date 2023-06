Emotionales Abschiednehmen bei den Eulen Ludwigshafen

Die Zeichen standen auf Abschied bei den Eulen Ludwigshafen. Nach dem letzten Saisonspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV (29:32) ehrte der Handball-Zweitligist die Spieler, die den Verein verlassen werden.

"Wir haben neun Spieler verabschiedet, zwei davon, die diese Saison leider gar kein Spiel für uns gemacht haben. Das ist so. Da ist jede Entscheidung natürlich durchdacht", sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler im Gespräch mit SWR Sport. "In Summe gehen da heute auch ganz tolle Menschen."

Am emotionalsten war der Abschied von Christian Klimek. Der gebürtige Ludwigshafener muss seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Mehr als eine Stunde nach Spielende gab es Standing-Ovations für den 33-Jährigen.

"Das ist einfach schön zu sehen, dass das, was man geleistet hat, wertgeschätzt wird und so einen Abschluss habe ich mir immer gewünscht - also so eine Verabschiedung. Von daher: Ich bin echt zufrieden und ich denke, ich werde noch einen schönen Abend haben", sagte Klimek. Neben ihm wurden auch Max Neuhaus, Jan Remmlinger und Pascal Durak verabschiedet.

Eulen verpassen Erfolg gegen Dessau

Einen unterhaltsamen Abend erlebten die knapp 1.800 Zuschauer in der Eberthalle. Die Eulen spielten couragiert und brachten bei der 29:32-Niederlage den Aufstiegsanwärter aus Dessau ordentlich ins Wackeln.

"Mit dem bin ich sehr zufrieden, damit bin richtig einverstanden. Wir haben die letzten Wochen, glaube ich, gerade auswärts ein paar Probleme, haben da dumme Punkte liegengelassen, aber in der Summe haben wir eine erfolgreiche Saison für den ganzen Klub geschafft", sagte Trainer Michel Abt.

Bisher kein konkretes Ziel für die neue Saison

Die Eulen waren 2021 aus der Bundesliga abgestiegen und hatten in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag der 2. Bundesliga den Klassenerhalt gesichert.

In der aktuellen Spielzeit steht nach vielen Aufs und Abs unter dem Strich Platz acht für Ludwigshafen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt folgte etwas später eine Serie von acht Siegen am Stück. Zum Jahreswechsel waren die Eulen in der Spitzengruppe und nur einen Sieg von einem Aufstiegsplatz entfernt.

2023 startete dann aber mit sechs Spielen ohne Sieg, die Pfälzer landeten schließlich im Mittelfeld der Tabelle. Die kommende Spielzeit wird die dritte Zweitliga-Saison nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Ein Ziel möchte Geschäftsführerin Lisa Hessler noch nicht benennen.