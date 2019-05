Benjamin Matschke war schon Spieler bei den Eulen Ludwigshafen, seit 2015 trainiert er die junge Mannschaft aus Rheinland-Pfalz. Und machte mit ihr das bis dato Unmögliche möglich.

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison schaffen die Eulen Ludwigshafen den für viele sensationellen Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga. Der jüngste Trainer im Oberhaus, Benjamin Matschke, liegt in den Armen seiner Spieler am Boden, hat Freudentränen in den Augen. Es ist der bislang größte Erfolg der Eulen.

"Jedes Mal waren wir Opfer in der ersten Liga und dieses Jahr: Geil. Dass wir bis zum Schluss dran glauben durften und es jetzt natürlich dann auch geschafft haben ist überwältigend“, sagt Matschke damals.

Dauerhaft im Abstiegskampf

Klar ist ihm aber auch schon zu diesem Zeitpunkt: Die nächste Saison wird nicht leichter, es wird wieder der Kampf gegen den Abstieg. Der Etat ist klein, die Mannschaft jung. Es muss alles zusammenpassen, wenn man diesen Erfolg, den Klassenerhalt, wiederholen will.

Kurz vor Ende der aktuellen Saison sind die Eulen Tabellenletzter. Nur zwei Siege gab es in dieser Spielzeit bisher. Das reicht nicht, um drin zu bleiben im Handball-Oberhaus. Fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Tabellenplatz sind es, noch sechs werden in den restlichen drei Spielen vergeben. In der eigenen Hand haben es die Eulen längst nicht mehr, aber ein winzig kleiner Funken Hoffnung bleibt.

Matschke bleibt auch in Liga zwei

Für Benjamin Matschke aber steht fest: Er bleibt in Ludwigshafen. Sein Vertrag läuft bis 2020 und den wird er erfüllen, egal in welcher Liga. Matschke ist noch nicht fertig bei den Eulen. "Solange ich das Gefühl hab, dass ich da entwickeln kann, dann bin ich auch an der richtigen Stelle.

Er legt viel Wert auf Kommunikation, versucht unter der Woche viele Einzelgespräche zu führen, gibt seinen Jungs immer wieder neue Ziele mit auf den Weg. Und er schafft es immer wieder, seine Mannschaft aufzurichten und zu motivieren. An fehlendem Kampfgeist liegt es bei den Eulen nicht.

Bitteres Karriereende

Bis 2012 stand Matschke selbst noch in Ludwigshafen auf der Platte. Es berührt ihn noch immer, wenn er über sein Karriereende spricht. Matschke hätte den Zeitpunkt gerne selbst gewählt, aber zwei Kreuzbandrisse in nur neun Monaten waren zu viel. Mit 30 Jahren wurde der Kapitän gezwungen, seine aktive Laufbahn zu beenden.

Beim ersten Kreuzbandriss wusste er, dass es weitergehen würde, sagt Matschke: "Ich mache jetzt meine Reha und bin bald wieder auf dem Feld." Beim zweiten Mal war dann der Gedanke ein anderer: "Ich wusste sofort, das wars."

In neuer Funktion an alter Wirkungsstätte

Schon drei Jahre später steht er wieder in der Halle. Als Trainer. Und nicht nur das. Benjamin Matschke hat sogar noch einen Job. Zwei Tage in der Woche unterrichtet er Sport und BWL an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen. Der perfekte Ausgleich zur Arbeit im Profisport. Ein BWL-Studium war früher mal der Plan des heute 36-Jährigen.

Seine Schüler schätzen den lockeren Umgang und die humorvolle Art ihres Lehrers. "Egal ob man schlechte oder gute Laune hat, wenn man ins Klassenzimmer kommt und Herr Matschke da ist, dann kriegt man gute Laune. Das ist einfach so", sagt Schülerin Israa Salameh in der BWL-Stunde.

Der jüngste Trainer der Handball-Bundesliga

Benjamin Matschke. Sein großes Ziel ist es, weiter Bundesligatrainer zu sein. In dieser Saison braucht es dafür mit den Eulen ein Handballwunder. Aber auch wenn es das nicht geben sollte, wird Matschke wieder angreifen. Und kämpfen, das sind sie ja gewohnt - bei den Eulen in Ludwigshafen.