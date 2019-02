Die Eulen aus Ludwigshafen haben einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf in der Handball Bundesliga erzielt. Stuttgart und Göppingen verlieren hingegen ihre Auftaktspiele nach der WM-Pause.

Ludwigshafen startete beim VfL Gummersbach gut, insbesondere mit Jan Remmlinger, der nach langer Verletzungspause wieder auf der Platte stand und die 4:3-Führung nach 13 Minuten erzielte. Vorne zeigten sich die Pfälzer danach sehr effektiv - Und hinten hielt Stefan Hanemann. Der Siebenmeter-Killer der Liga war auch in Gummersbach wieder in seinem Element. Der Torhüter war vom Strich beinahe unbezwingbar.

Ludwigshafen agierte aggressiv und schnell und hatte einen Lauf. Wieder Jan Remmlinger war es, der das 11:5 für die Eulen warf - Ein Sechs Tore-Vorsprung nach 25 Minuten. Kurz vor der Pause erzielte Jerome Müllers dann das 12:5. Ludwigshafen mit furioser, fast fehlerfreier erster Hälfte. Der VfL Gummersbach zeigte sich aber auch in unglaublich schlechter Verfassung.

Gummersbach steigert sich in zweiter Hälfte

Ganz anders die zweite Hälfte. Gummersbach jetzt mit deutlicher Steigerung und dem immer stärker werdenden Ivan Martinovic. Nur noch 8:12 aus Sicht der Gastgeber in der 36. Minute. Den Eulen gelang fast nichts mehr. Auch die Abwehr war mehr und mehr überfordert und Gummersbach schaffte den Ausgleich. Der Iraner Nourouzi mit dem 17:17 gegen den neuen Eulen-Torhüter Asanin (51.)

Die Schlussphase, ein Handball-Krimi. Die Eulen in Not. Siebenmeter Erik Köpp - 20:19 für die Gummersbacher. Aber Jerome Müller rettete Ludwigshafen in den letzten Sekunden wenigstens noch einen Punkt. 20:20-Unentschieden am Ende zwischen Gummersbach und Ludwigshafen.

Göppingen und Stuttgart verlieren

Frisch Auf Göppingen musste sich im Spiel gegen Tabellenzweiten THK Kiel hingegen mit 25:29 geschlagen geben. Auch der TVB Stuttgart verlor das erste Spiel nach der Handball WM gegen TSV Hannover-Burgdorff mit 22:33.