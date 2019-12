per Mail teilen

Die Eulen Ludwigshafen haben das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt mit 25:23 (12:12) gewonnen.

So oft haben die Eulen Ludwigshafen in den letzten Spielen die Führung aus der Hand gegeben, an diesem Donnerstag haben sie es geschafft und das sogar gegen den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt.

Starker Beginn

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke startete stark in die Partie und bereits nach 15 Minuten stand es 7:4 für die Eulen. Mit einem 12:12 ging es dann in die Pause.

Zwar schafften es die Flensburger nach der Pause knapp in Führung zu gehen, doch die Eulen blieben dran und konnten sich in einer packenden Schlussphase wieder nach vorne kämpfen.

Die Eulen Ludwigshafen - SG Flensburg-Handewitt 25:23 (12:12) Tore Eulen Ludwigshafen: Walullin 8, Falk 3, Durak 2, Haider 2, Jer. Müller 2, Remmlinger 2, Scholz 2, Dietrich 1, Dippe 1, Neuhaus 1, Stüber 1 SG Flensburg-Handewitt: Gottfridsson 5/4, Röd 5, Svan 5, Jöndal 3, Golla 2, Jeppsson 2, Zachariassen 1 Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach) Zuschauer: 2350 Strafminuten: 10 / 4

Mit dem Schlusspfiff dann sie Sensation, als Azat Valiullin zum 25:23-Endstand traf. Die kampfstarken Ludwigshafener gaben sich nie auf und holten gegen schwache Gäste damit den verdienten Sieg. "Ich glaube, das haben sich die Jungs jetzt einfach mal verdient", sagte Eulen-Trainer Benjamin Matschke. "Endlich haben wir gewonnen gegen ein Topteam. Wir haben so gut gespielt in letzter Zeit und oft knapp verloren. Heute haben wir es geschafft, das alles gut über die Bühne zu kriegen", so Pascal Bührer gegenüber Sky.