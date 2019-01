Tabellenplatz 18, vier Punkte aus 19 Spielen, nur ein Sieg - eine ernüchternde Bilanz der Eulen Ludwigshafen. Doch für die Pfälzer ist ein Platz im unteren Tabellendrittel nichts Neues.

Leichte Zeiten sind es nicht für die Eulen Ludwigshafen. Zwei Unentschieden gegen den TVB Stuttgart und den TBV Lemgo im Oktober, ein Sieg gegen den SC DHfK Leipzig Mitte November – mehr zählbares landete noch nicht auf dem Konto der Eulen. In der letzten Saison standen sie zu diesem Zeitpunkt mit drei Punkten mehr auf dem vorletzten Tabellenplatz, aktuell sind sie das Schlusslicht.

Dauer 01:14 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Die Eulen Ludwigshafen überraschen Leipzig Die Eulen Ludwigshafen haben in der Handball-Bundesliga gegen Leipzig mit 27:24 ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Video herunterladen (3 MB | MP4 )

Auch der Jahres-Abschluss ist den Eulen nicht geglückt

Auch im letzten Spiel des Jahres gab es eine Niederlage. Mehr als deutlich verloren die Ludwigshafener gegen eine bestens eingespielte Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt (Endstand: 18:30) - beim Aufeinandertreffen des Tabellenletzten und Tabellenersten fast wie erwartet.

Dauer 01:37 min Flensburg zu stark für die Eulen Die Eulen Ludwigshafen mussten in der Handball-Bundesliga eine deutliche 18:30-Niederlage hinnehmen. Insbesondere in der zweiten Hälfte fehlten den Eulen die spielerischen Mittel.

Doch nicht immer sah es in dieser Saison so deutlich aus. Drei Partien verlor die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke mit nur einem Tor Unterschied. Gleich gegen zwei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt war es so knapp. Den Eulen fehlt jedoch nicht nur das Glück.

Dauer 00:21 min Matschke erklärt die Verletzten-Misere Matschke O-Ton

Das große Problem der Pfälzer ist ihr stark dezimierter Kader.

Sieben Spieler stehen aktuell auf der Verletztenliste. Mit dabei sind mit Jan Remmlinger, Alexander Feld und Pascal Bührer alle Spielmacher des Bundesligisten. Ein zielführendes Training mit dem Rest des Kaders – unter diesen Umständen fast gar nicht möglich.

Kurz vor Weihnachten reagierte der Verein, verpflichtete den erfahrenen Slowenen David Spiler. Schon gegen Flensburg zog der Mittelmann die Fäden im Angriff, konnte aber nach der nur kurzen Eingewöhnungszeit noch nicht den entscheidenden Unterschied machen.

Eulen hoffen auf das neue Jahr

Bis zur nächsten Partie bleibt den Eulen ein wenig Zeit. Erst Anfang Februar geht der Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga weiter. In der WM-Pause gönnt Motivator Benjamin Matschke sich und der Mannschaft erst einmal ein paar freie Tage und hofft dann auf die Genesung einiger verletzter Spieler.

Dann geht der Kampf um den Klassenerhalt weiter. Verloren ist noch nichts, der erste Nichtabstiegsplatz ist nur vier Punkte entfernt und auf dem steht mit dem VfL Gummersbach der nächste Gegner der Eulen. Es wären absolute Big Points, die Ludwigshafen sich dort sichern könnte.

Alles ist noch drin

Abschreiben darf man die Eulen Ludwigshafen also noch nicht. Die Pfälzer kennen diese Situation schon, und spätestens nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison wissen sie am allerbesten, was noch alles möglich ist.