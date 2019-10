In einer spektakulären Schlussphase sicherten sich die Eulen Ludwigshafen einen Punkt gegen den Bergischen HC (27:27). Vier Tore in vier Minuten ließ die Eberthalle das Unentschieden wie einen Sieg feiern.

Ein ganz besonderes Trikot sollte den Eulen Ludwigshafen gegen den Bergischen HC zu zwei wichtigen Punkten verhelfen. "Alle in schwarz für die zwei Punkte gegen den BHC", war das Motto in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Trainer Ben Matschke sagte vor dem Spiel: "Mit dem BHC wartet ein wirklich guter Gegner auf uns, der immer einen klaren Plan verfolgt und strukturiert spielt. Sie haben ihr System über mehrere Jahre hinweg gefestigt und sehr viel Qualität in der Mannschaft."

Dauer 1:11 min Die Eulen Ludwigshafen sichern sich einen Punkt gegen Bergischen HC Die Eulen Ludwigshafen sichern sich einen Punkt gegen Bergischen HC

Auch wenn der starke Auftritt beim Deutschen Meister in Flensburg bereits zwei Wochen zurückliegt, wollten die Eulen auf der damals gezeigten Leistung aufbauen und den Schwung in das Heimspiel gegen den BHC mitnehmen. Mit Schwung ging es in die erste Halbzeit, doch die Eulen liefen ab der 11. Minute einem Rückstand hinterher. Mit 11:14 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit startete ähnlich - bis die Eulen knapp zehn Minuten vor Schluss einen sechs Tore Rückstand langsam aufholten. Vier Minuten vor dem Abpfiff dann die Wende: Innerhalb vier Minuten warfen die Gastgeber vier Tore und sicherten sich somit beim 27:27-Endstand einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Die Eulen Ludwigshafen - Bergischer HC 27:27 (11:14) Tore Die Eulen Ludwigshafen: Mappes 5, Jer. Müller 4, Scholz 3, Stüber 3, Falk 2, Hofmann 2, Neuhaus 2/1, Walullin 2, Bührer 1, Dietrich 1, Dippe 1, Durak 1/1 Bergischer HC: Boomhouwer 8/4, Darj 5, Baena Gonzalez 3, A. Gunnarsson 3/3, Arnesson 2, Babak 2, Johannsson 1, Majdzinski 1, Stutzke 1, Szücs 1 Schiedsrichter: Sascha Wild (Elgersweiher)/Fabian Baumgart (Altenheim) Zuschauer: 2350 Strafminuten: 12 / 14 Disqualifikation: - / Fraatz (36.)

Damit gingen die Eulen Ludwigshafen erst zum zweiten Mal im Saisonverlauf nicht als Verlierer von der Platte und verkürzten auf dem vorletzten Rang den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf einen Punkt.