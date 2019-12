Die Eulen Ludwigshafen sind im DHB Pokal-Viertelfinale am TBV Lemgo Lippe gescheitert. Die Handballer aus Ludwigshafen mussten sich mit 23:26 (9:12) geschlagen geben.

Schon vor dem DHB Pokal-Viertelfinale zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem TBV Lemgo Lippe war klar, dass es das "Duell der Außenseiter" ist. Doch der Reiz, das Spiel am Dienstagabend zu gewinnen war groß, der Sieger qualifiziert sich für das Final Four in Hamburg. Eulen-Trainer Ben Matschke betonte vor dem Spiel: "Es wird ein Pokalfight mit anderen Bedingungen als in der Liga, denn es geht für beide Mannschaften um sehr viel."

Lemgo startet als leichter Favorit gegen Eulen Ludwigshafen

Die Gäste aus Lemgo starteten als Favorit in die Partie, auch wenn sie in der Bundesliga-Tabelle nur einen Platz und zwei Punkte vor den Eulen Ludwigshafen liegen. Nach zwanzig gespielten Minuten führte Lemgo mit 10:5. Doch die Gastgeber ließen nicht locker, spielten konzentriert und kamen zur Halbzeit auf 9:12 ran.

In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild: Lemgo gab die Führung nicht aus der Hand, Ludwigshafen dennoch bemüht. Kurz vor Schluss machten es die Gastgeber dann noch einmal spannend, als sie zum 21:22 trafen. Doch den Sieg ließ sich Lemgo nicht mehr nehmen. Bester Werfer der Eulen war Alexander Falk mit acht Toren - Christoph Theuerkauf traf für Lemgo sechs Mal.