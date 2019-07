per Mail teilen

Es war ein Handballwunder. Zum zweiten Mal. Die Eulen Ludwigshafen spielen auch in der nächsten Saison weiter in der Handball-Bundesliga.

Die Eulen Ludwigshafen sind das jüngste Team der Handball-Bundesliga und sie haben den niedrigsten Etat. Und trotzdem schafften sie zum zweiten Mal hintereinander den Klassenerhalt. In einem Herzschlagfinale, wie man es sich nicht besser hätte ausdenken können.

Verstärkung für den Klassenerhalt

Doch das war letzte Saison. Die Eulen blicken nach vorn, stecken mitten in der Vorbereitung. Ein Trainingslager ohne Ball und nur mit der Athletik im Fokus haben sie hinter sich. Jetzt läuft das Hallentraining und die ersten Testspiele stehen auf dem Plan. Das Ziel ist ganz klar wieder: Der Liga-Verbleib. Mit zwei starken Aufsteigern aus der zweiten Liga wird das erneut eine Herausforderung, doch die Eulen haben sich für den erneuten Anlauf verstärkt.

Vier Neuzugänge kamen nach Ludwigshafen

Max Neuhaus und Jannek Klein sind Juniorennationalspieler und verpassen einen Großteil der Vorbereitung - sie starteten bei der U21-Europameisterschaft, kamen dort bis ins Achtelfinale. Beide gelten als große deutsche Talente, die sich bei den Eulen weiterentwickeln wollen. Kein Talent, sondern ein Führungsspieler kam aus Erlangen. Dominik Mappes soll die Mannschaft lenken, vorangehen und in wichtigen Situationen die Entscheidungen treffen. Komplettiert wird das neue Eulen-Quartett von Torhüter Martin Tomovski. Er kann schon Champions League-Erfahrung vorweisen.

SWR Sport ist "Nah dran" an den Eulen

Wie sich die Eulen Ludwigshafen in dieser Saison schlagen und ob es wirklich das Wunder 3.0 geben wird ? Die Antworten gibt es bei SWR Sport. Wir begleiten die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke durch die Saison. Den Auftakt gibt’s am Sonntag, 21:45 Uhr, bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen.