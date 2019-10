per Mail teilen

Die Eulen Ludwigshafen haben am Donnerstagabend das schwere Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt vor der Brust. Nach den Niederlagen gegen Göppingen und Stuttgart, wollen die Eulen beim aktuellen Deutschen Meister anders auftreten.

Donnerstagmorgen, kurz vor neun am Mannheimer Hauptbahnhof. Die Spieler der Eulen Ludwigshafen kommen nach und nach an Gleis 3 an. Sie haben eine lange Fahrt zum Auswärtsspiel nach Flensburg vor sich. Mit dem Zug geht’s bis Hamburg, dann weiter mit mit dem Bus bis zum Ziel kurz vor der dänischen Grenze. Nach der Partie fahren sie durch die Nacht wieder zurück.

Von einem Sieg in Flensburg will niemand sprechen. Darum geht es den Eulen auch nicht zwingend. Mit nur einem Sieg aus neun Spielen sind die Ludwigshafener aktuell Tabellenvorletzter, es wird – wie erwartet – auch dieser Saison gegen den Abstieg gehen.

Die Eulen kommen zu spät ins Spiel

Aber wie die Niederlagen in den letzten Wochen zustande gekommen sind, das stört sie in Ludwigshafen. Gegen Göppingen beispielsweise verschliefen die Eulen die ersten zehn Minuten komplett. 0:7 der erschreckende Zwischenstand. Erst dann kam die Mannschaft von Benjamin Matschke langsam ins Spiel.

Auch eine Woche vorher, im Heimspiel gegen Stuttgart, starteten die Eulen mit einem 1:4-Rückstand in die Partie. Das soll sich gegen Flensburg ändern. "Diesen Puls aus der Kabine, aus dem Gang, vor der Halle. Den in den ersten Minuten aufs Spielfeld zu bekommen, das wird heute die Aufgabe sein", meint der Trainer.

Geschäftsführerin Heßler erwartet ein anderes Auftreten

Auch Geschäftsführerin Lisa Heßler weiß um die Stärke der Flensburger, will aber vor allem, dass die Mannschaft sich auf sich selbst konzentriert und ein anderes Gesicht zeigt: "Völlig unabhängig davon, wo wir heute spielen, ist es für mich ganz entscheidend, wie wir auftreten nach den letzten beiden Spielen. Die haben wir uns sicherlich anders vorgestellt."

Der deutsche Meister Flensburg – eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Und trotzdem: "Wir freuen uns auf die Flensburger Arena und ich denke, wir fahren mit ganz viel Spaß dahin", sagt Co-Kapitän Kai Dippe.