Bietigheimer Handballerinnen unterliegen in Budapest

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert, dürfen aber nach wie vor auf den Einzug in die Playoffs hoffen.

Das Team von Trainer Markus Gaugisch verlor beim Budapester Stadtteil-Klub Ferencváros TC am Samstag mit 23:28 (12:10). Das Hinspiel im vergangenen September hatte die SG BBM gegen damals stark ersatzgeschwächte Ungarinnen noch mit 20 Toren Vorsprung gewonnen.

"Wir sind gut in dieses wichtige Spiel gestartet, haben in der ersten Halbzeit selbstbewusst gespielt. Im zweiten Abschnitt haben wir unsere Spielkontrolle verloren. FTC hat das genutzt und wir waren nicht in der Lage, ihren Lauf zu stoppen. Der Sieg von Budapest geht in Ordnung, wir sind selbstverständlich enttäuscht", sagte Gaugisch nach dem Spiel.

Bietigheim im letzten Gruppenspiel gegen Banik Most

Ihr letztes Vorrundenspiel in der Königsklasse bestreiten die Bietigheimerinnen am 12. Februar gegen den tschechischen Vertreter Banik Most.

Mit zehn Punkten steht die SG BBM aktuell auf dem sechsten Rang der Gruppe A. Banik Most steht abgeschlagen am Tabellenende.