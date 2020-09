Die Rhein-Neckar Löwen sind nach einem ungefährdetem 34:21-Sieg gegen FrischAuf! Göppingen ins Finale des BGV Handball Cups eingezogen. Die HBW Balingen-Weilstetten tat es den Mannheimern gleich und setzte sich knapp mit 27:26 gegen den TVB Stuttgart durch. Die SG BBM Bietigheim hat zuvor das Spiel um Platz fünf gegen HSG Konstanz mit 29:26 gewonnen.

Löwen souverän gegen Göppingen

FrischAuf! Göppingen kam gut ins Spiel und setzte sich direkt mit ein paar Toren ab. Doch die Maschinerie der Rhein-Neckar Löwen kam danach langsam ins Rollen - mit einer fünf Tore-Führung gingen die Löwen in die Halbzeitpause (19:14). In der zweiten Hälfte gaben die Rhein-Neckar Löwen die Führung nicht mehr aus der Hand und siegten deutlich mit 34:21 im ersten Halbfinale des Tages.

HBW Balingen-Weilstetten setzt sich knapp gegen TVB Stuttgart durch

Im zweiten Halbfinale am Freitagabend starteten beide Teams gut in die Partie, doch HBW Balingen-Weilstetten setzte sich nach guten 20 Minuten bereits mit vier Toren ab (12:8). Die zweite Halbzeit dann weitgehend ähnlich wie die erste. Kurz vor Schluss wurde es dann noch mal spannend. Der TVB kam bis auf ein Tor an die Balinger ran - konnte sich am Ende aber nicht durchsetzen. Somit siegten die Balinger mit 27:26 und treffen im Finale auf die Rhein-Neckar Löwen an diesem Sonntag.

SG BBM Bietigheim gewinnt gegen Konstanz und sichert sich Platz Fünf

Den Auftakt des Halbfinal-Tags machten allerdings die beiden Zweitligisten SG BBM Bietigheim gegen die HSG Konstanz mit dem Spiel um Platz fünf.

Es war ein umkämpftes Duell auf Augenhöhe. Die SG BBM Bietigheim setzte sich letztlich aber mit 29:26 durch und sicherte sich somit den fünften Platz beim BGV Handball Cup in der Ludwigsburger Arena.