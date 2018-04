Zwölf Jahre ist es her seit Manuel Späth zum ersten Mal als Bundesligaspieler auf der Platte stand. An diesem Donnerstag feiert der Abwehrchef des TVB Stuttgart sein 400. Ligaspiel. Eine ganz besondere Zahl?

"Es hört sich in jedem Fall sehr gut an, auch wenn man an die Anfangszeit zurückdenkt. Es ist schon wahnsinnig, gerade wenn man überlegt wieviele Jahre jetzt vergangen sind. Es ist schön, dass ich jetzt so viele Jahre dabei sein konnte in der ersten Liga", sagte der 32-Jährige.

An sein erstes Bundesligaspiel kann er sich noch ganz genau erinnern. Damals trug der Kreisläufer noch das Göppinger Trikot und debütierte ausgerechnet im Derby gegen Balingen-Weilstetten. "Das war 2006 bei uns zu Hause in der Halle. Ich habe damals glaube ich nur fünf Minuten gespielt - aber das war etwas ganz besonderes."

Dauer 00:16 min Späth: "Das war etwas ganz besonderes" Manuel Späth bestreitet an diesem Donnerstag sein 400. Bundesligaspiel. Kann sich aber noch ganz genau an sein erstes Spiel erinnern.

Manuel Späth, in Ostfildern geboren, hat die Region in und um Stuttgart nie verlassen. In der Jugend spielte er bei der HSG Ostfildern, seine erste Station als Aktiver war bis Anfang 2004 bei der TB Ruit. Von dort spielte er sich durch die Halle des TSV Neuhausen und wechselte in der Saison 2006/2007 zum Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. Seit Sommer 2017 trägt er nun das Trikot vom TVB 1898 Stuttgart.

Für Göppingen machte er 470 Spiele - nur einmal fehlte er. "Eines habe ich tatsächlich verpasst. Das war an der Geburt meiner Tochter. Das werde ich ihr dann irgendwann mal vorhalten", sagte der Nationalspieler schmunzelnd.

Viele Erinnerungen an schöne Spiele

Rückblickend gibt es viele schöne Spiele, aber das schönste "war der erste Europapokalsieg mit Göppingen 2011." Aber auch das Spiel gegen Skopje sei ein ganz besonderes gewesen.

Dauer 00:24 min Späth "Das schönste war der Europapokalsieg mit Göppingen" Manuel Späth bestreitet an diesem Donnerstag sein 400. Bundesligaspiel. In seiner Karriere hat er bislang viele schöne Momente erlebt und erinnert sich zurück.

Das 400. Spiel wird ein emotionales Spiel werden, so viel steht fest. "Ich gehe aber in dieses Spiel wie in jedes andere auch. Natürlich kriegt man das im Vorfeld mit. Aber wenn das Spiel losgeht ist das alles total vergessen, da geht es einzig und allen um die zwei Punkte und den Sieg", erklärt Späth.

Gummersbach liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter dem TVB. Für beide Tea,s geht es um den Klassenerhalt. Aber Späth stellt klar: "Wir sind gewappnet, haben eine gute Serie und wir sind gut in Form und wollen definitiv einen Auswärtssieg feiern." Wer weiß, vielleicht bringt das 400. Spiel ja Glück.