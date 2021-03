Der TVB Stuttgart hat das Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg mit 22:32 (14:16) verloren.

Der TVB hielt die Partie bis zur Pause offen und lag lediglich mit zwei Toren in Rückstand. Im zweiten Abschnitt gestalteten die Gäste das Ergebnis deutlich und sind nun seit 14 Spielen ungeschlagen. Der TVB steht mit 21:25 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga.

Faluvegi erleidet Knieverletzung

Einen Schreckmoment erlebte der TVB kurz nach dem Wechsel, als sich Rudolf Faluvegi am rechten Knie verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte. "Es fühlt sich heute tatsächlich nicht gut an, vor allem auch wegen Rudi. Wir müssen jetzt erstmal noch schauen, was er wirklich hat. Das hat natürlich schon so ein bisschen die Köpfe runtergehen lassen, aber das soll natürlich auch keine Entschuldigung dafür sein, was wir in der zweiten Hälfte im Angriff gemacht haben", wird Trainer TVB-Trainer Jürgen Schweikardt auf der Klub-Webseite zitiert.

TVB Stuttgart - SC Magdeburg 22:32 (14:16) Tore:

Faluvegi (4), Kristjansson (4/3), Müller (4), Weiß (3), Häfner (2), Schulze (2), Zieker (1), Peshevski (1), Pfattheicher (1) für Stuttgart Magnusson (9/2), O'Sullivan (6), Hornke (5), Preuss (2), Mertens (2), Gullerud (2), Bezjak (2), Musa (1), Pettersson (1), Steinert (1), Kluge (1) für Magdeburg

Eulen empfangen Melsungen

Am Sonntagnachmittag empfangen die Eulen Ludwigshafen die MT Melsungen zu einem Nachholspiel vom 16. Spieltag.