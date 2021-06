Die HBW Balingen-Weilstetten geht nach dem 30:26-Sieg gegen Hannover-Burgdorf auch in der neuen Saison in der Handball-Bundesliga an den Start. Auch der TVB Stuttgart gewinnt.

Die HBW legte gegen Hannover-Burgdorf mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg und lag zur Pause mit vier Treffern in Führung (16:12). Im zweiten Abschnitt verteidigte die Mannschaft den Vorsprung konsequent. Mit nunmehr 29:45 Punkten kann die HBW nicht mehr auf einen der vier Abstiegsplätze zurückfallen. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 30:26 (16:12) Tore HBW Balingen-Weilstetten: Schoch 9, Lipovina 6, Strosack 4, Wiederstein 3, Beciri 2, Nothdurft 2, Thomann 2/2, Saueressig 1, Zintel 1 TSV Hannover-Burgdorf: Hanne 5, Büchner 4, Krone 4, Martinovic 4/1, Pevnov 3, Brozovic 2, J. Hansen 2/2, Kuzmanovski 2 TVB Stuttgart dreht das Spiel Der TVB Stuttgart hat das Auswärtsspiel beim Bergischen HC knapp mit 31:30 (13:17) gewonnen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit dreht der TVB auf. Die Stuttgarter hatten den Klassenerhalt schon vor dem Spiel sicher und stehen jetzt bei 31:41 Punkten. Bergischer HC - TVB Stuttgart 30:31 (17:13) Tore Bergischer HC: Arnesson (8), Gutbrod (6), Boomhouwer (5), Darj (3), Szücs (2), Babak (2), Stutzke (2), Weck (1), Uscins (1) für Bergischer - Stuttgart: Müller (6), Schulze (5), Kristjansson (5), Lönn (5), Peshevski (4), Wieling (2), Nicolaus (2), Weiß (1), Häfner (1) für Stuttgart. - Zuschauer: 800 (SID)