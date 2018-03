Das Handball-Comeback des Jahres ist perfekt: Kim Ekdahl du Rietz kehrt aus dem sportlichen Ruhestand zurück und verstärkt bis zum Saisonende den deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen.

Die Rhein-Neckar Löwen reaktivieren für den Saison-Endspurt Kim Ekdahl du Rietz. Der 28 Jahre alte Schwede wurde am Freitag offiziell in Mannheim vorgestellt. Ekdahl du Rietz hatte seine Karriere im vergangenen Sommer beendet, weil er keine Lust mehr am Sport verspürte. "Ich freue mich, dass Kim in die Löwen-Familie zurückkehrt, um uns in den nächsten drei Monaten im Kampf um drei Titel zu unterstützen", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Kim Ekdahl du Rietz hatte es nicht mehr ausgehalten. Hotel, Halle, Flieger: Das durchgetaktete Profi-Dasein reichte dem lebenslustigen Schweden nicht mehr; die Handballwelt wurde ihm am Ende viel zu eng. Ekdahl du Rietz stieg aus. Die Lust auf den Sport war ihm vergangen, die Sehnsucht nach Freiheit einfach zu groß. "Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet", sagte Ausnahmekönner Ekdahl du Rietz am 10. Juni des vergangenen Jahres unter Tränen, nachdem er gerade im besten Handballeralter von 27 Jahren sein letztes Spiel für die Rhein-Neckar Löwen bestritten hatte. Dann verschwand er.

Du Rietz bereiste ferne Länder statt nahe Hallen

Über acht Monate ist das vermeintliche Karriereende des Ausnahmekönners nun her. Ekdahl du Rietz, der die Löwen zuvor zu zwei Meisterschaften geführt hatte, bereiste ferne Länder, lernte fremde Sprachen und genoss zwischendurch auch immer wieder das einfache Leben in seinem Schrebergarten in Lund, seiner Basis in der schwedischen Heimat. Der Handball geriet in weite Ferne.

Zuletzt lebte der Aussteiger in einer Dreier-WG in Bordeaux zusammen mit einem jungen Mann und einer 68 Jahre alten Frau. Doch das dürfte sich schon bald ändern, die Lust auf Handball scheint bei Ekdahl du Rietz plötzlich zurück. Nach einem Bericht des Mannheimer Morgen soll der hochbegabte Rückraumspieler ab sofort wieder für die Löwen auflaufen. Nach der Verletzung von Abwehrchef Gedeon Guardiola einigte man sich anscheinend mit Ekdahl du Rietz darauf, den ruhenden Vertrag bis Saisonende wieder aufzunehmen.

Du Rietz vermisst den Handball

"Ich vermisse die SAP-Arena sehr. Ich liebe es, dort zu sein", sagte der Globetrotter, der vier Sprachen fließend spricht kürzlich in einem schwedischen Podcast. Dabei gehe es gar nicht so sehr um den Handball, "sondern um die Menschen drumherum". Worte, die man Ekdahl du Rietz ohne Wenn und Aber abnimmt. Der studierte Psychologe ist ein Gefühlsmensch, lebensbejahend und tiefenentspannt. Während seiner Reisen nach Liberia und Australien, in den Senegal und nach Neuseeland fing sein Handballherz plötzlich wieder zu schlagen an. "Die Power ist noch da", sagte Ekdahl du Rietz und fügte lachend hinzu: "Ich habe allerdings das Gefühl, das meine Schultern explodieren, wenn ich den Ball werfe. Aber das kommt schnell zurück."

Sehr viele Anfragen für du Rietz

Immer wieder gab es zuletzt Angebote verschiedener Klubs, bei der Löwen-Anfrage scheint er nun schwach geworden zu sein. "Ich will noch viel von der Welt sehen", sagte Ekdahl du Rietz in dem ausführlichen Interview: "Aber vor allem suche ich nach einem neuen Abenteuer." Das nächste Abenteuer erwartet ihn in Mannheim, wo es in dieser Saison mit der Meisterschaft, dem DHB-Pokal und der Champions League noch drei Titel zu gewinnen gibt.

Weil sich Abwehrchef Gedeon Guardiola in der vergangenen Woche schwer verletzt hatte, waren die Löwen auf der Suche nach einer kurzfristigen Verstärkung. Ekdahl du Rietz hatte im vergangenen Sommer im Alter von nur 27 Jahren seine Karriere beendet. Sein bis Juni 2018 datierter Vertrag bei den Badenern wurde jedoch nicht aufgelöst, sondern ruhte nur.