Die Rhein-Neckar Löwen wollen ihren Pokal-Fluch im elften Anlauf endlich beenden und fahren voller Hoffnung zu den Pokal-Endspielen nach Hamburg.

Die Vorfreude auf die Final-Four-Endspiele in Hamburg ist groß bei den Rhein-Neckar Löwen. Die Verantwortlichen wirken gleichermaßen fokussiert und ambitioniert: Mit dem Selbstbewusstsein eines Deutschen Meisters stellten sich Trainer Nikolaj Jacobsen, der sportliche Leiter Oliver Roggisch, Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sowie Torhüter Andreas Palicka den Fragen der Journalisten.

"Wir können unsere Geschichte nicht ausblenden, das geht nicht. Und diese Geschichte ist, bei aller Stärke der Gegner, auch unsere größte Herausforderung." Nikolaj Jacobsen, Trainer

Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen geht am Wochenende in sein insgesamt viertes Final Four-Wochenende. Er gibt sich motiviert für die anstehenden Spiele.

Ehre in Hamburg dabei zu sein

Die Reise zum Final Four bedeutet enorm viel für den Spitzenclub aus der Kurpfalz: Zum insgesamt elften Mal fahren die Löwen aus Kronau die etwa 600 Kilometer zu den Pokal-Endspielen nach Hamburg. Es ist klar formuliertes Ziel, endlich mit dem DHB-Pokal zurückzukehren. Dabei können die Löwen auf zahlreiche Unterstützer aus der Heimat zählen: "Die Begeisterung bei unseren Fans ist ungebrochen", meint Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

In Rekordzeit wurden alle 1.200 Tickets für den Löwen-Block in der Barclaycard Arena Stadtteil Bahrenfeld verkauft. Trotz klar formuliertem Ziel, erinnert Kettemann daran, dass es nicht selbstverständlich sei, sich immer wieder für das Final-Turnier zu qualifizieren: "Es ist jedes Mal eine große Ehre, in Hamburg mit dabei sein zu dürfen."

Vorfreude schlägt Vergangenheit

Oliver Roggisch, der sportliche Leiter der Löwen, will die Euphorie auf sein Team übertragen: "Es ist nicht so, dass wir alle nur permanent daran denken, dass wir als Verein schon zehnmal gescheitert sind. Wir freuen uns auf dieses Wochenende." Trainer Nikolaj Jacobsen schlägt ähnliche Töne an: "Wir können die Vergangenheit nicht ausblenden. In der Woche vor dem Turnier kommen die negativen Emotionen wieder hoch, dagegen lässt sich nichts machen."

Zur optimalen Vorbereitung reist die Mannschaft schon am Donnerstag an und übernachtet im selben Hotel, wie im Jahr zuvor. Kleiner aber am Ende vielleicht entscheidender Unterschied: "Der Milchreis wurde von der Speisekarte gestrichen", wie Jacobsen schmunzelnd erklärt. Damit es im elften Anlauf endlich gelingt, den Fluch zu überwinden, braucht es also auch ein wenig Aberglauben.

