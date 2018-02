per Mail teilen

Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen ist nach fünf Spielen ohne Sieg in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie in der europäischen Königsklasse schafften die Rhein-Neckar Löwen durch das 32:29 (16:14) über den schwedischen Vertreter IFK Kristianstad als dritter Bundesligist den vorzeitigen Sprung in das Achtelfinale. Allerdings konnte der deutsche Meister einmal mehr nicht voll überzeugen.

"Wir haben in einigen Phasen, in denen wir das Spiel eigentlich im Griff haben, zu einfache Fehler gemacht" Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen

Im EHF-Cup feierte Frisch Auf Göppingen durch das 25:20 (15:10) beim slowenischen Vertreter RD Koper den zweiten Sieg im zweiten Spiel.