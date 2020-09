Es ist ein Schritt zurück in die Normalität: Beim BGV Handball Cup spielen sechs baden-württembergische Teams vor Zuschauern. Voraussetzung für die Tests in der Stuttgarter SCHARRena ist ein ausgeklügeltes Hygienekonzept.

Zuschauer müssen bestimmte Kriterien erfüllen

Insgesamt 500 Menschen dürfen in die Halle: 450 Zuschauer plus die beiden Teams, wobei die Veranstalter mit jeweils 23 Personen rechnen.

Dazu kommen etwa 75 Leute aus den Bereichen Catering, Ordnungsdienst und Presse. Die Zuschauer haben mit den Tickets im Vorfeld detaillierte Informationen zum Sicherheitskonzept bekommen. Zum Eintritt müssen sie das personalisierte Ticket, einen Ausweis und eine Selbstauskunft mitbringen, in der sie bestätigen, dass sie keine Corona-Infektion oder -Symptome haben und in den vergangenen 14 Tagen nicht in Quarantäne oder einem Risikogebiet waren.

Bis zu acht Personen nebeneinander

Die Zuschauer werden über ein Pfeil-System geleitet, um zu ihren Plätzen zu kommen. Auf dem Boden sind runde Kleber angebracht, die den Weg leiten und die Verbotszonen ausweisen.

Auf den Tribünen bleiben die Sitze direkt an der Treppe frei, zudem wird nur jede zweite Reihe besetzt. Bis zu acht Personen dürfen nebeneinander sitzen, dann muss ein freier Platz kommen. Es wären sogar 18 nebeneinander erlaubt gewesen, der TVB Stuttgart hat die Regel aber eigens etwas enger gefasst.

Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes

Wenn man nicht auf seinem Platz sitzt, herrscht Maskenpflicht. Sitzt man auf seinem Platz, kann man die Maske abnehmen. Etwa 20 Ordner sorgen für die Einhaltung der Hygiene-Richtlinien. Zahlreiche Desinfektionsmittel-Spender stehen über die Halle verteilt bereit. Die Caterer geben nur abgepackte Speisen und Einweg-Getränke ohne Pfand aus. Gegessen werden darf nur am Platz oder draußen vor der Halle.

Die Teams reisen so an und ab, dass sie sich nicht begegnen. Während das erste Spiel in der 2. Halbzeit ist, reisen die Teams des späten Spiels an. Die Kabinen sind getrennt. Da nur drei Doppel-Kabinen zur Verfügung stehen, zieht sich der TVB vor dem Spiel gegen die Löwen in der Trainingshalle der Fechter um. In der Halbzeit und nach den Spielen werden die Bänke für die Auswechselspieler desinfiziert.