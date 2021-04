Die beeindruckende Siegesserie von Frisch Auf Göppingen geht weiter: Die Göppinger siegten am Sonntag gegen die Füchse Berlin und rückten in der Tabelle an die Rhein-Neckar Löwen heran, die überraschend verloren.

Frisch Auf Göppingen eilt im Jahr 2021 weiter von Sieg zu Sieg. Das 25:24 (12:12) gegen die Füchse Berlin war der achte Sieg im achten Spiel und gleichzeitig die Einstellung eines zehn Jahre alten Klubrekords. Acht Siege in Folge hatte eine Frisch-Auf-Mannschaft zuletzt 2010/11 unter Trainer Velimir Petkovic geschafft. Beim Sieg am Sonntagnachmittag gegen Berlin war mal wieder Nationalspieler Marcel Schiller bester Göppinger Werfer mit elf Treffern. Zwar traf Berlins Valter Chrintz noch zum vermeintlichen 25:25-Ausgleich, aber der Ball war erst nach der Schlusssirene hinter der Linie und das Tor zählte daher nicht. Durch den Sieg rücken die Göppinger in der Tabelle mit 31:13-Punkten weiter an die Rhein-Neckar Löwen heran. Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 25:24 (12:12) Tore Frisch Auf Göppingen: Schiller 11/4, Kozina 7, Kneule 3, Heymann 2, Bozic-Pavletic 1, Zelenovic 1 Tore Füchse Berlin: Chrintz 6/2, Wiede 5, Kopljar 4, Andersson 3, Ernst 2, Matthes 2, Koch 1, Michalczik 1 Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach) / Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach) Strafminuten: 4 / 6 Rhein-Neckar Löwen verlieren in Wetzlar Die Löwen ließen durch eine 32:34 (15:18)-Niederlage bei der HSG Wetzlar überraschend Punkte liegen. Für die Mannheimer war es die erste Pleite nach vier Liga-Siegen in Folge. Wetzlar hatte in dem Schweizer Lenny Rubin (acht Tore) den besten Werfer des Spiels in den Reihen und verbuchte den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Spielen. Jeweils sechs Tore von Jannik Kohlbacher, Albin Lagergren und Jerry Tollbring auf Löwen-Seite reichten nicht, um Wetzlar zu schlagen. Das Team von Trainer Martin Schwalb verpasste durch die Niederlage den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und bleibt Vierter (34:14). HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 34:32 (18:15) Tore HSG Wetzlar: Rubin 8, Holst 6, Björnsen 5, Forsell Schefvert 5, Cavor 4, Fredriksen 3, Weissgerber 2/2, Lindskog 1 Tore Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher 6, Lagergren 6, Tollbring 6, Schmid 4, Groetzki 3, Kirkelökke 2, Lagarde 2, L. Nilsson 2, Gensheimer 1 Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum) / Sebastian Grobe (Bochum) Strafminuten: 6 / 4