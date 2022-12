Göppingen und Rhein-Neckar Löwen gewinnen zum Hinrunden-Abschluss

Die Rhein-Neckar Löwen gehören nach dem Auswärtserfolg in Wetzlar weiter zu den Topteams der Bundesliga. Göppingen gelang gegen Hannover-Burgdorf ein wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf.

Göppingen startete stark vor 3.600 Zuschauern in der heimischen Arena. Nach dem 4:3 durch Jon Lindenchrone bauten die Gastgeber ihre Führung mit sieben Toren in Folge auf 11:3 aus. Hannover blieb in dieser Phase zwölf Minuten ohne eigenen Treffer. Die Gäste verkürzten zwischenzeitlich zwar auf 14:8, aber in die Halbzeitpause ging es mit einer 16:9-Führung der Göppinger.



Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Schwaben, dass sie unbedingt die Punkte in der Heimat behalten wollten. Zwei schnelle Treffer von Kresimir Kozina und Kevin Gulliksen brachten das 18:9. Bis zum Endstand von 33:29 konnten die Gäste aus Hannover zwischendurch nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Topscorer bei Göppingen war der herausragende Jon Lindenchrone (7 Tore).

Markus Baur, neuer Trainer bei FrischAuf, war nach Spielende zufrieden: "In der Offensive haben wir Geduld bewahrt und die Angriffe ausgespielt. Am Ende hat die Kraft ein wenig nachgelassen, aber es war ein völlig verdienter Sieg." In der Tabelle liegt Göppingen nun auf Platz 14.

Frisch Auf Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29 (16:9) Tore Frisch Auf Göppingen: Lindenchrone Andersen 7, Schiller 6/4, Gulliksen 5, Sarac 5, Kozina 3, Blagotinsek 2, Kneule 2, Malus 2, Hermann 1

TSV Hannover-Burgdorf: B. Vujovic 7, Büchner 4, Kulesch 4, Brozovic 3, Fischer 3, Pevnov 3, Feise 2, Gerbl 2/2, Steinhauser 1

Zuschauer: 3600

Souveräne Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen gewannen ihr letzten Bundesliga-Auswärtsspiel des Jahres bei der HSG Wetzlar mit 29:23 (16:10). In der ausverkauften Arena in Wetzlar waren die Löwen das bessere Team und blieben auch am Drücker, obwohl Regisseur Juri Knorr in der 42. Minute die Rote Karte sah. Er traf mit einem Siebenmeter den Kopf von Wetzlars Till Klimpke. Aber die Gäste behielten kühlen Kopf. Am Ende hieß es 29:23 für die starken Gäste aus Mannheim.



Die Löwen schließen damit die Saison-Hinrunde als Tabellen-Dritter (knapp hinter Füchse Berlin und THW Kiel) mit 27:7 Punkten ab. Am Mittwoch (21. Dezember/19:30 Uhr) sind die Rhein-Neckar Löwen im DHB-Pokal gefordert. Dann geht es für die Badener zu Liga-Konkurrent MT Melsungen. Das nächste Bundesliga-Spiel der Löwen steigt am zweiten Weihnachtsfeiertag in Mannheim gegen ASV Hamm-Westfalen.