Die Eulen Ludwigshafen können weiterhin vom Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga träumen. Im Keller-Duell besiegten sie den TV Hüttenberg und stehen auf einem Nichtabstiegsplatz.

Nach dem Spiel kannte die Euphorie keine Grenzen mehr. Und als Kai Dippe nach dem Spiel die Stimme erhob, um die Fans auf die "Humba" einzustimmen, explodierte die Stimmung in der Friedrich-Ebert-Halle. Und es gab richtig was zu feiern, denn die Eulen Ludwigshafen stehen "über dem Strich" - also über der Linie, die die beiden Absteiger in der Tabelle vom Rest der Handball-Bundesliga trennt.

Der Party ging eine starke Leistung und vor allem ein Sieg gegen den TV Hüttenberg voraus. Mit dem 32:28 (16:12) konnten sich das Team von Benjamin Matschke mit 13:47 Punkten vom Tabellen-Ende auf Platz 16 absetzen. Und der Trainer hatte großen Anteil an dem Sieg. Denn unter der Woche hat er seinen Jungs einen ganzen Hefter mit neuen Spielzügen als Hausaufgabe mitgegeben.

Und schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass Dippe und Co ihre Hausaufgaben gemacht haben. Denn von Beginn hatten die Eulen Ludwigshafen defensiv alles im Griff und offensiv die nötige Durschlagskraft. Zur Halbzeit haben sie einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt, den sie bis Spielende nicht mehr abgaben. Die Party konnte also starten.