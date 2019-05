per Mail teilen

Die Eulen Ludwigshafen dürfen weiter vom Wunder träumen: Der Tabellenletzte siegte bei den Rhein-Neckar Löwen und hat damit weiter die Chance, den Verbleib in der Bundesliga zu sichern.

Der Traum vom Klassenerhalt lebt. Am Samstag hatten die Eulen gegen den Bergischen HC noch mit einem Comeback nach einem Acht-Tore-Rückstand die letzte Chance auf den Klassenverbleib gewahrt - um nur drei Tage später das nächste Ausrufezeichen zu setzen: Gegen den Tabellenvierten der Handball-Bundesliga gelang den Ludwigshafenern ein überraschender 29:26 (15:11)-Auswärtserfolg. Die Entscheidung über Abstieg oder Klassenerhalt fällt nun am letzten Spieltag.

Dauer 01:06 min Eulen-Sieg bei den Löwen - die Schlussphase Die Eulen können am letzten Spieltag tatsächlich noch den Klassenerhalt schaffen - dank eines Sieges bei den Rhein-Neckar Löwen. Hier gibt's die Schlussphase des Spiels.

In Mannheim zeigten die Eulen einen begeisternden Auftritt. Sie erwischten die Löwen gleich zu Beginn auf dem falschen Fuß und lagen im ersten Durchgang permanent in Führung - zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren. Phasenweise gelang den Eulen alles, während sich die Hausherren ungewohnt viele Fehler leisteten. Folgerichtig ging es mit 15:11 für die Gäste in die Kabine. Beleg für die starke Teamleistung im ersten Durchgang: Neun Eulen-Spieler zeichneten sich für die 15 Treffer verantwortlich.

Löwen wachen zu spät auf

Nach dem Wechsel hielten die Gäste weiter dagegen und konnten das Team von Nicolaj Jacobsen auf Distanz halten. Erst Mitte der zweiten Halbzeit fingen sich die Löwen allmählich. Sie standen defensiv besser und hatten offensiv ihre Aktionen. So verkürzten sie den Rückstand zunächst auf zwei (18:20), dann auf einen Treffer (25:26). Bei den Ludwigshafenern stieg die Fehlerquote - trotzdem schafften sie es, den Favoriten auf Distanz zu halten und Löwen-Coach Jacobsen in dessen letztem Heimspiel den Abschied zu vermiesen.

Auch dank einer ganz starken Leistung von Keeper Matej Asanin dürfen die Eulen also weiter hoffen. Um das Wunder noch zu schaffen, müssen sie nun zum einen am letzten Spieltag ihr Heimspiel gegen GWD Minden gewinnen. Gleichzeitig müssten außerdem die Konkurrenten Bietigheim und Gummersbach, die im direkten Duell aufeinandertreffen, Unentschieden spielen. Ein Sieg des VfL oder der SG BBM würden jeweils den Abstieg der Eulen bedeuten.