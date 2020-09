Am ersten Vorrundenspieltag des BGV Handball Cup in Stuttgart waren auch Zuschauer zugelassen. Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten setzte sich knapp gegen Zweitligist HSG Konstanz durch. Danach siegten die Rhein-Neckar Löwen mit 27:25 (13:11) gegen den TVB Stuttgart.

Endlich wieder Wettkampf-Handball, endlich wieder vor Zuschauern. Zum ersten Vorrundenspieltag des Handball-BW-Cups in der Stuttgarter SCHARRena waren 450 Fans zugelassen. Dafür hatte der gastgebende TVB Stuttgart ein detailliertes Hygienekonzept erstellt. Das Turnier dient auch als Testlauf.

Krimi zwischen dem TVB Stuttgart und den Löwen

Als der TVB im zweiten Spiel des Tages auf die Rhein-Neckar Löwen traf, war dementsprechend ordentlich Stimmung in der Halle. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Die beiden Bundesligisten lieferten sich eine umkämpfte Partie, in der die Mannheimer zur Halbzeit mit 13:11 die Nase vorn hatten. Zu Beginn der zweiten 30 Minuten konnten sie ihre Führung zunächst ausbauen, doch der TVB kämpfte sich zurück und glich nach 46 Minuten zum 19:19 aus. Vier Minuten vor dem Ende ging Stuttgart sogar mit 24:23 in Führung.

In der Schlussphase gab es dann einen echten Krimi, denn die Rhein-Neckar Löwen schlugen zurück. Knapp eine Minute vor dem Ende lagen die Mannheimer wieder vorne. Nach einem Ballverlust des TBV sorgte Löwen-Star Uwe Gensheimer dann kurz vor der Schlusssirene für den 27:25-Endstand zugunsten seines Teams. Ein gelungener Auftakt für den Favoriten, während der TVB Stuttgart sich teuer verkaufte.

HSG Konstanz gegen HBW Balingen-Weilstetten Imago Imago Images / Pressefoto Baumann

Balingen-Weilstetten mit Arbeitssieg gegen Konstanz

Zuvor hatten sich Balingen-Weilstetten und Konstanz duelliert. Im ersten Abschnitt zeigte der Zweitligist aus Konstanz eine engagierte Leistung und lag zur Pause verdient mit 16:15 in Führung. Bei Balingen-Weilstetten klafften dagegen vor dem Wechsel zu große Lücken in der Defensive. In der zweiten Hälfte steigerte sich der Bundesligist, tat aber nicht mehr als nötig. Doch es reichte in einem lange engen Spiel zu einem 24:22 (15:16) Sieg für Balingen-Weilstetten.

Und so geht's weiter

Die weiteren Teilnehmer Frisch Auf Göppingen und SG BBM Bietigheim steigen am nächsten Spieltage in den Wettbewerb ein. Die beiden kommenden Spieltage finden am 4. September in Balingen und am 6. September in Göppingen statt. Die Halbfinals finden am 11. September in Ludwigsburg statt, die Finalspiele steigen zwei Tage später in der Stuttgarter Porsche-Arena.