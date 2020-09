Der HBW Balingen-Weilstetten hat am 27. Spieltag der Handball-Bundesliga gegen die GWD Minden 26:26 (14:14) gespielt. Dabei war vor allem die Schlussphase dramatisch.

Der HBW Balingen-Weilstetten hat gegen die GWD Minden einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf um ein Haar verpasst.

Die Gastgeber gingen neun Sekunden vor dem Abpfiff der Partie durch Vladan Lipovina mit 26:25 in Führung, doch Mindens Magnus Gullerud markierte fast mit dem Abpfiff den 26:26-Endstand.

Bester Werfer der HBW war Rückraumspieler Jonas Schoch mit sieben Treffern.

An den Eulen vorerst vorbei

Balingen-Weilstetten zieht mit 16:38 Punkten vorerst an den Eulen Ludwigshafen vorbei auf den drittletzten Platz. Die Eulen treten am Sonntag um 16 Uhr in Leipzig an.