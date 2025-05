Kann sich Bietigheim im Kellerduell gegen Erlangen den Klassenerhalt sichern?

Am Sonntag (01.06.2025) spielt die SG BBM Bietigheim gegen den direkten Tabellennachbarn HC Erlangen. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt sicher.

Erst 21:12, dann 29:29. So sah es am Donnerstagabend (29.05.2025) auf der Anzeigetafel in der Arena in Bietigheim-Bisingen aus. Das Heimteam dominierte die erste Halbzeit der Partie, doch in der zweiten Hälfte konnte die SG Flensburg-Handewitt aufholen. Damit waren es dann am Ende "nur" ein Unentschieden und ein Punkt für die SG BBM Bietigheim.

Iker Romero: "Dieser Punkt ist Gold wert"

Doch der Bietigheimer Trainer Iker Romero ist auch am Tag danach im Gespräch mit SWR Sport mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Dieser Punkt ist Gold wert", lobt er, "Wir haben einen super Punkt gewonnen. Ich sehe das Glas nicht halb leer oder halb voll, ich sehe es fast komplett voll. Es fehlt nur noch ein Tropfen."

Der Sieg ist Pflicht

Doch es geht direkt mit einem wichtigen Spiel weiter. Am Sonntag empfangen die Bietigheimer den HC Erlangen. Dieser steht aktuell mit Rang 17 einen Platz hinter der SG BBM in der Tabelle. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften voneinander. Doch für Romero kann es gar nicht schnell genug ins nächste Spiel gehen. "Es ist schade, dass wir zwei Tage bis zu dem Spiel warten müssen." Seine Mannschaft habe jetzt den "Flow und das Selbstvertrauen", um solche Spiele zu gewinnen. "Wir brauchen nicht so viel Regeneration, denn der Kopf sagt alles", so der Trainer der SG BBM.

Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ist ein Sieg Pflicht. Außerdem würde ein Triumph in der Partie auch den sicheren Klassenerhalt für die Bietigheimer bedeuten. "Das wird ein Finale", beschreibt Iker Romero das Spiel ganz treffend. Dass die Partie für die Bietigheimer ein Heimspiel ist, bringt einen Vorteil. "Die Fans sind ein Spieler mehr", schwärmt Romero, "Sie geben dieses eine Prozent mehr Kraft und ein Prozent mehr Freude."

Rechnerisch ist noch vieles möglich

Bietigheim könnte auch bei einem Unentschieden oder bei einer Niederlage den Klassenerhalt erreichen. Dafür müssen dann aber bestimmte Ereignisse eintreffen.

Was wäre, wenn die Partie unentschieden endet?

Bei einem Unentschieden am Sonntag wäre Bietigheim dazu verpflichtet, mindestens eine der beiden letzten Partien zu gewinnen. Schaffen die Schwaben das nicht, bleibt nur noch die Hoffnung darauf, dass der HC Erlangen sein letztes verbliebenes Spiel verliert.

Was wäre, wenn die Partie mit einer Niederlage endet?

Bei einer Niederlage gegen Erlangen wäre die Situation noch schwieriger. Dann müsste die SG BBM beide verbleibenden Partien gewinnen. Doch besonders der letzte Spieltag gegen den aktuell Tabellenzweiten SC Magdeburg wird sehr herausfordernd. Es gibt jedoch drei Theorien, in denen die Bietigheimer auch bei einer Pleite gegen Erlangen mit fremder Hilfe den Klassenerhalt schaffen könnten:

Nummer 1: Bietigheim gewinnt mindestens eine der beiden Partien und Erlangen verliert sein letztes Spiel.

Nummer 2: Bietigheim gewinnt ein Spiel und das andere endet Unentschieden. In diesem Fall könnte der HC Erlangen sein letztes Spiel auch mit einem Remis beenden und die SG BBM hätte trotzdem den Klassenerhalt sicher.

Nummer 3: Wenn Erlangen seine letzte noch ausstehende Partie gewinnt, wäre Bietigheim nur dann nicht abgestiegen, wenn sie eins ihrer letzten beiden Spiele gewinnen und der TVB Stuttgart alle seine drei verbliebenen Partien verliert.

Auch für den TVB Stuttgart steht noch einiges auf dem Spiel

Doch nicht nur für die SG BBM Bietigheim ist theoretisch noch viel möglich, auch Nachbar TVB Stuttgart steckt noch mitten im Abstiegskampf. Ebenfalls am Sonntag geht es für die Stuttgarter gegen den Tabellenführer Füchse Berlin. Ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt ist deshalb eine schwierige Aufgabe. Doch auch die Stuttgarter könnten auf Ergebnisse der Konkurrenz hoffen. Spielt Stuttgart nur Unentschieden, müssten das Team mindestens eins ihrer beiden letzten Spiele gewinnen. Ansonsten würde eine Niederlage von Erlangen am Sonntag bereits zum Klassenerhalt verhelfen. Verliert der TVB sein Spiel, müssen sie entweder die letzten Partien beide gewinnen oder darauf hoffen, dass entweder Erlangen oder Bietigheim all seine restlichen Spiele verliert.

Nichts dem Zufall überlassen

Doch mit so viel Theorie wollen sich weder die Spieler des TVB Stuttgart, noch die der SG BBM Bietigheim beschäftigen. Für beide zählt am Sonntag nur eins: siegen. Bietigheims Trainer will die Situation nicht unnötig kompliziert sehen: "Es ist ganz einfach, wenn wir am Sonntag gewinnen, bleiben wir in der Liga." Und das ist das große Ziel.