Die heiße Phase im Kampf um den Klassenerhalt steht bevor. Die SG BBM Bietigheim und der TVB Stuttgart sind beide vom Abstieg bedroht. Doch es besteht noch die Chance, den Abstieg zu vermeiden.

Nur noch zwei Spieltage gibt es, um Punkte in der Handball-Bundesliga zu sammeln. Sowohl die SG BBM Bietigheim als auch der TVB Stuttgart stecken mitten im Abstiegskampf. Je näher das Saisonende kommt, desto dramatischer spitzt sich die Situation zu. Wie sieht die Ausgangslage vor den letzten beiden Partien aus?

Bietigheim aktuell auf dem Abstiegsplatz

Nach der Niederlage im Spiel gegen den HC Erlangen steht Bietigheim derzeit auf Rang 17 und damit auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Sieg in dieser Partie hätte man den direkten Klassenerhalt schaffen können. Doch die 23:29-Niederlage macht die Situation der Bietigheimer immer schwieriger.

Doch im Abstiegskampf liegen drei Mannschaften noch eng beieinander: Die SG BBM Bietigheim, der HC Erlangen und der TVB Stuttgart. Für die SG BBM ist dementsprechend noch alles offen.

Nächstes Spiel bereits wegweisend

Am Mittwoch (4.6.2025/19 Uhr) steht das nächste Spiel für die Bietigheimer an. Auswärts geht es gegen die SC DHfK Leipzig. Der Zwölfte in der Tabelle hat mit drei Niederlagen in den letzten drei Spielen eine Negativserie, die der SG BBM Mut machen könnte.

Bietigheim strebt selbstverständlich einen Sieg an. Die Schwaben würden damit in der Tabelle wieder den HC Erlangen und vorübergehend auch Lokalrivale Stuttgart überholen und den Abstiegsplatz verlassen. Doch den Klassenerhalt hätte das Team trotzdem noch nicht sicher, auch für den letzten Spieltag am kommenden Sonntag wäre noch alles offen. Ein erneuter Sieg gegen den aktuellen Tabellenzweiten SC Magdeburg (15 Uhr) wäre dann notwendig, um aus eigener Kraft auch in der nächsten Saison Bundesliga spielen zu können. Bei einer Niederlage in einem der beiden Spiele hätte Bietigheim den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand, sondern wäre auf Niederlagen der Konkurrenz angewiesen.

Auch Stuttgart muss weiter zittern

Auch für den TVB Stuttgart stehen noch wichtige Spiele bevor. Zwar konnten sich die Stuttgarter letzte Woche mit einem Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen etwas Luft verschaffen, jedoch trennt sie als Tabellen-15. nur ein einziger Punkt vom ersten Abstiegsplatz mit Bietigheim. Am letzten Spieltag konnte der TVB keinen Überraschungssieg gegen den Tabellenführer Füchse Berlin einfahren. Stuttgart steckt also weiter mitten im Abstiegskampf.

Die Spieler des TVB Stuttgart waren enttäuscht nach der deutlichen Niederlage gegen die Füchse Berlin IMAGO 24passion

Endgültige Entscheidung erst am Sonntag

Am Donnerstag (5. Juni/19 Uhr) müssen die Stuttgarter im Schwaben-Derby bei Frischauf Göppingen antreten. Punkte in diesem Auswärtsspiel wären Gold wert, bevor es zum Saisonfinale am kommenden Sonntag (8. Juni/15 Uhr) daheim gegen Leipzig um Alles oder Nichts geht. Fakt ist: Mit einem Sieg und einem Unentschieden aus den letzten beiden Spielen wäre Stuttgart gerettet. Die punktgleichen Erlanger wiederum spielen nur noch einmal: Am Sonntag zeitgleich in Wetzlar.

Möglicherweise wird der Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga zwischen Stuttgart, Erlangen und Bietigheim erst am letzten Spieltag entschieden. Ein atemberaubendes Finish für alle Beteiligten. Es sei denn, Bietigheim verliert am Mittwoch in Leipzig und Stuttgart gewinnt am Donnerstag in Göppingen. Dann wäre der TVB vorzeitig gerettet. Spätestens am Sonntag, 8. Juni, wird sich zeigen, welche Mannschaften ein weiteres Jahr Bundesliga spielen dürfen und für wen es in die 2. Liga geht.